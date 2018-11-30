«Варфоломей в ярости. Мы близки к тому, чтобы про****ть очередную возможность» – украинский эксперт

30.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

С предоставлением томоса об автокефалии для Украины от Константинопольского патриархата пока все обстоит очень плохо для украинской власти.

К такому выводу в своем блоге приходит аналитик “Украинского института будущего” Игорь Тышкевич, давая оценку итогам вчерашенего Синода Константинопольского патриархата.

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“Короче, дела с нашими церковниками совсем плохи! Они даже не согласовали устав. В пресс-релизе есть одна строка, которая переводится “в ожидании выпуска Синодального Томоса был подготовлен устав (конституциональная хартия) украинской церкви. Таким образом писать устав взялись греки. То, что Варфоломей разъярён – не сказать ничего. К прессе даже не вышел представитель Синода – просто раздали пресс-релиз”, – пишет Тышкевич.

Он обращает внимание на парадоксальность ситуации, заключающуюся в том, что есть желание патриарха Варфоломея, который пошёл на конфликт со многими церквями, согласие президента Турции и просьба Киева.

“Но в последний момент из-за споров “кто главный и кто принесёт ТомАса” мы близки к тому, чтобы про****ть очередную возможность. Учитывая заинтересованность ПАПа [Порошенко] в процессе, я бы надавил на наших церковников. Ещё 200 лет назад вопрос решался руками, зажатыми в косяке двери к светлому будущему. Но сейчас – другие нравы и другие методы… Одним словом, мы немного обосрамшись”, – приходит к выводу эксперт.

Впрочем, далее он пишет, что “не так все плохо”, поскольку “поезд от РПЦ уже ушел”

“В худшем случае Варфоломей просто будет создавать экзархат, без участия и Макария и Филарета. А если те будут бухтеть – поедут в самый глухой монастырь на благословенной Горе Афон. Как никак они формально священники Константинопольского патриархата и вторую анафему (если уж до этого дойдёт), снимать будет некому.

Но есть и позитив – Варфоломей, похоже, не теряет надежду таки созать поместную украинскую церковь. Поэтому и возится. Он, грек с турецким паспортом. А наши в это время должности (несуществующие) делят и думают как на выборах прыгнуть. Если не получится – будет экзархат или митрополия. Возможно, даже к лучшему!”, – полагает Тышкевич.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Синод Константинопольского патриархата не смог назначить на декабрь проведение так называемого «объединительного собора» на Украине.

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