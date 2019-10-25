Варфоломея готовятся объявить еретиком

25.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Целью патриарха Варфоломея является создание православного папства во главе с собой, в котором высшей расой будут считаться греки.

Об этом в эфире российского телеканала «Спас» заявил председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его (патриарха Варфоломея – прим. ред.) модель Православной церкви – это общеправославный папизм, из которого Русская Церковь, как неисправимая, исключается.

Есть православный папа, внутри этой церкви существует народ первого разряда – это греки, и народ второго разряда – это все остальные», – возмутился он.

В свою очередь, профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Владислав Цыпин призвал тщательно изучить позицию Варфоломея и, по результатам исследования, рассмотреть вопрос об объявлении его еретиком.

«Нужно объективно исследовать позицию патриарха Варфоломея, как она была заявлена в его опубликованных и неопубликованных заявлениях, как она проявляется в его действиях, в чём суть его претензий на властные полномочия во всей Вселенской Церкви.

Если будет сделан вывод о том, что всё это радикально расходится с православным учением, то станет неизбежным вывод, что мы имеем дело с ересью», – резюмировал историк.

Напомним, ранее Союз православных братств направил митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию прошение о вынесении анафемы Экуменическому патриарху Варфоломею.