Варшава готовит «польскую весну» для Западной Белоруссии

24.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Западные регионы Белоруссии в условиях нынешней политической турбулентности начинают демонстрировать сепаратистские настроения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Повышенная военная активность Белоруссии у границ Польши и Литвы, очевидно, связана не столько с действиями НАТО, сколько с тем, что значительная часть населения этих регионов Белоруссии начинает демонстрировать сепаратистские настроения. На митингах появились национальные польские флаги», – отмечается в статье.

Также издание пишет, граничащие с Польшей города и села Гродненской области «в среднем от 50 до 80% заселены поляками».

Не исключают того, что на эти территории позариться Польша и эксперты. Так, военный историк, полковник Владимир Попов полагает, что реализуемый Варшавой гуманитарно-силовой сценарий присоединения Гродненской области Польше «будет напоминать сценарий «крымской весны».

«Ведь в Гродненской области практически каждый четвертый житель – поляк. А более 50% населения связаны родственными узами с соотечественниками в Польше. У этого западного соседа и уровень жизни выше, чем в Белоруссии, и политических свобод больше». Эти факторы влияют на протестное настроение не только в Гродненской области, но и во всей Белоруссии, где также живут поляки и белорусы, многие из которых постоянно контактируют со своими соотечественниками за рубежом в Польше, Украине, Литве», – считает Попово.

Подобная идея обсуждается сейчас в польско-белорусских социальных сетях.

«Совершенно очевидно, что в случае распада Белоруссии Гродно должно отойти к Польше. ПиС [польская правящая партия] это знает, но боится заявить», – написал главный редактор журнала «Najwyzszy Czas!» Томаш Соммер.

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