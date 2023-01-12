Варшава передаст Киеву 10 списанных составов метро российского производства

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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский посетил Киев и пообещал Виталию Кличко передать 10 списанных составов метрополитена, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщила мэрия Варшавы, Тшасковский и Кличко подписали в Киеве протокол о намерениях относительно сотрудничества между метрополитенами двух столиц.

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«В рамках поддержки Киева Варшавский метрополитен может передать украинской компании 10 шестивагонных поездов 81-й серии, которые уже выведены из эксплуатации в польской столице» – сказано в сообщении.

В документе, подписанном мэрами столиц Польши и Украины, также содержится декларация о поддержке в доставке запасных частей к подвижному составу.

«Это важная поддержка для наших друзей из Киева. В Варшаве указанные поезда уже постепенно выводятся из эксплуатации. В Киеве, где эта модель до сих пор эксплуатируется, они будут ценным подспорьем – хотя бы в качестве источника запчастей для ремонта», – подчеркнул Тшасковски.

Да и на утилизацию полякам тратиться не придётся, естественно.

Важный момент, о котором не вспомнили ни польские, ни украинские СМИ: вагоны варшавского метрополитена серии 81 произведены на российском заводе «Метровагонмаш» (ранее – Мытищинский машиностроительный завод). В 1989-1990 годах Варшава получила 10 таких вагонов, а всего до 2007 года в столицу Польши прибыла почти сотня вагонов метро российского производства.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Польши Анджей Дуда 11 января анонсировал передачу Украине 14 немецких танков Leopard.