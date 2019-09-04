Варшава превратила в мракобесие памятное мероприятие в Польше – МИД РФ

04.09.2019, Москва, Владимир Гладков

В годовщину крупнейшей трагедии человечества ХХ века появилась альтернативная трактовка исторических событий 80-летней давности. Президент Польши Анджея Дуда утверждает, что Вторая мировая война окончилась только с распадом СССР.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти мероприятия должны быть посвящены 80-летию начала Второй мировой войны, трагическому эпизоду, трагической странице в истории двадцатого века. То, во что превратились эти мероприятия, которые проходят не первый год и собирают различные страны на протяжении многих лет, – в этот раз это событие, которое достойно международной оценки и внимания, повергло в шок. Это пример переписывания истории.

Только в этот раз все зашло слишком далеко. Превратилось в настоящее глобальное мракобесие. Варшава представила то, что хотелось бы назвать памятными мероприятиями, действие, которое было полностью подчинено демонстрации единения демократичного, цивилизованного мира против сил зла. Но этого не произошло.

Была совершена попытка перекроить историю и придумать ось правды. Естественно, в основу концепции легли разработки НАТО: циничные, грубые, жесткие. Это не пропаганда и не дезинформация, а это преступление против нашей общей истории.

Концепция мероприятия была сформулирована в речи президента Польши, он заявил, что Вторая мировая война, в политическом смысле, закончилась только в 1989 году с ослаблением и уходом СССР. Где он такое прочитал, и кто такое придумал?», – возмутилась она.

Напомним, ранее министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что отказ властей Польши приглашать Россию и Сербию на церемонию по случаю годовщины Второй мировой войны – оскорбление памяти 20 миллионов советских людей, а также миллиона сербов, погибших в ходе самого кровопролитного конфликта минувшего века.