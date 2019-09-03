Польша оскорбила не только Россию

03.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Отказ властей Польши приглашать Россию и Сербию на церемонию по случаю годовщины Второй мировой войны – оскорбление памяти 20 миллионов советских людей, а также миллиона сербов, погибших в ходе самого кровопролитного конфликта минувшего века.

Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин в ходе общения с представителями прессы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это политика в ее худшем виде, когда вы можете изменить историю, потому что у вас плохие отношения с кем-то. Совершенно непостижимо, что страна, которая сильно пострадала во Второй мировой войне, такая как Польша, может таким образом презирать жертвы всех других стран», – сказал Вулин журналистам.

«Если с Сербией и Россией не будет отмечено начало Второй мировой войны, то они должны будут отметить эту дату с теми, кто привел ко Второй мировой войне. Если они думают, что место Польши с теми, кто вызвал эту страшную войну, которые совершили самые жестокие преступления в истории человечества, то мы можем только сказать: «Они выбрали свою сторону», – добавил сербский министр.

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«Если большие (страны – ред.) от нас могут многому научиться, тогда пускай смотрят, в какой стороне находится Сербия, потому что на этой стороне мира свобода, добро и победа», – заключил Вулин.

Интересно, что вместо стран-победителей президент Польши Анджей Дуда пригласил на торжества президента Хорватии, ярую националистку, Колинду Грабар-Китарович.

Напомним, эта страна принимала активное участие в боевых действиях на стороне нацистов, в том числе и на Восточном фронте – о зверствах хорватов-усташей до сих пор помнят жители ряда регионов России.