Варшава просит отдать Белоруссию под польско-литовский патронат

13.08.2020, Москва, Ольга Козаченко

Военному блоку НАТО не следует вмешиваться в текущую белорусскую ситуацию, где после президентских выборов начались столкновения местных майданщиков с силовиками.

Об этом сегодня в эфире «Польского радио» заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, то, что делается в Белоруссии, — это прежде всего дело соседской поддержки», — заявил министр, отвечая на вопрос о вмешательстве НАТО.

По его словам, для альянса такого рода деятельность не подходит. Министр также дал понять, каких именно соседей Белоруссии он имеет в виду, напомнив, что президенты Польши и Литвы выразили готовность «посредничать в переговорах Белоруссии с Евросоюзом».

Чуть ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна вместе с Латвией и Польшей подготовили план по преодолению кризиса в Белоруссии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Белоруссии считают, что за нынешними беспорядками в стране стоят Литва, Польша и Украина