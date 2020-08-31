Варшава вообразила себя хозяйкой Белоруссии

31.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Польские политики получили от Соединенных Штатов полный карт-бланш на белорусском направлении.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Польши, конечно, есть свои большие амбиции, есть своя повестка дня. Но поляки никогда не сделают ничего, что не было бы согласовано в Вашингтоне. Не будут они выдавать «карту поляка», если американцы отмашку не дадут, не будут делать что-то на Украине. Причём они делают это всё они очень дозировано – ровно столько, сколько им разрешают.

На белорусском направлении у них, очевидно, карт-бланш. И они этим вовсю пользуются, ведут себя уже так, как будто они хозяева Белоруссии. Меня потрясло выступление польского депутата в Европейском парламенте, который заявил: «Что за безобразие, что вы все называете её Тихановская? Какая она Тихановская, когда она Тихановська, поскольку там совершенно другая, польская идентичность», и вообще как будто она даже не знает, как её фамилия – поляки должны объяснить, как фамилия этой Тихановской. Это вообще потрясающе.

Ясно, что у поляков есть своя повестка. Это повестка «Великой Польши» от моря до моря. Американцы против этого ничего не возражают, потому что Польша – это вернейший вассал. Более верного трудно себе придумать», – сказал Никонов.

Отметим, что Никонов – внук сталинского наркома Вячеслава Молотова, который в докладе о внешней политике советского правительства в ходе внеочередной пятой сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 года заявил: «Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и «мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем — Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счёт угнетения непольских национальностей».