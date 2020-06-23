Варшава возмущена языковой дискриминацией поляков на Украине

23.06.2020, Варшава, Константин Серпилин

Принятые Верховной радой «языковой закон» подвергает дискриминации польскоязычных граждан Украины.

Об этом в ходе XII сессии Парламентской ассамблеи Украина-Польша заявила вице-спикер Сейма польского парламента Малгожата Госевская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно украинского законодательства. В 2017 году были введены новые ограничения изучения польского языка. А я хочу напомнить, что на Украине работает шесть польских школ. Польша внимательно следит за тем, чтобы охранялись права польского нацменьшинства.

Закон, который был принят Верховной радой, об обязательном среднем образовании, увеличил возможности изучения государственного языка. И это может создавать проблему для существования школ польского меньшинства и возможности развития сознательности польского меньшинства», – сказала спикер польского парламента.

Также она возмутилась тем фактом, что возможность обучения в польскоязычных школах крайне ограничена территориально и потребовала от Киева исправить эту проблему так, как требует Варшава.

«Следующий вопрос – это отсутствие возможности самореализации для школьников в школах для нацменьшинств. Потому что закон говорит о том, что эту школу могут посещать только дети, которые проживают в данной местности, а дети других семей не имеют возможности посещать такие школы.

Польская сторона предложила Украине проект соглашения, который решал бы эти вопросы обучения польского меньшинства на территории Украины, чтобы им были обеспечены надлежащие условия обучения без привязки к их месту проживания. И мы хотим отбросить районизацию обучения национальных меньшинств», – потребовала Госевская.