11.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Варварский обстрел Донецка: Репортаж с места трагедии

Корреспонденту «ПолитНавигатора» удалось попасть на место утреннего обстрела, совершённого ВСУ, и пообщаться с местными жителями.

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«Я живу в пятиэтажном доме. За всю войну я не уезжал ни разу, даже когда были сильные обстрелы. Наши ребята работали на девятиэтажке на крыше, они всё видели. Видели, что выстрелы были с Песок, потом левее от Измайловки они на танках уезжают, миномёты тоже отвозят по объездной, которую там строили. Прячутся они под мостом, а по самой объездной отъезжают в сторону и оттуда постреляли? и опять под мост, в укрытие», – рассказал мирный житель.

Военнослужащий армии ДНР сообщил подробности обстрела.

«Вёлся обстрел снарядами 122 мм, предположительно работал миномёт и ствольная артиллерия. Пострадали жилые районы, особенно те, где восстанавливали дома, приводили в порядок после прошлых обстрелов. Пострадали четыре гражданских человека, один из них в тяжёлом состоянии, второй – в среднем. Заметьте, что обстрел вёлся не по военным объектам, а по гражданским. Люди просто не ожидали такого», – рассказал защитник республики.

Замдиректора республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко уточнил, как проходит оказание помощи пострадавшим.

«Сегодня в 9:15 утра с места обстрела к нам был доставлен первый потерпевший, мужчина 50 лет. Сам обстрел производился в Куйбышевском районе города Донецка по улице Софийская, 13. Под обстрел попала бригада рабочих, которая занималась восстановлением разрушенного жилья. С места происшествия к нам доставили троих потерпевших. Одному помощь была оказана амбулаторно, и на дальнейшее лечение он был отправлен по месту жительства. Ещё у двоих травмы потяжелее, они были госпитализированы. У всех – мино-взрывные травмы, им на данный момент оказывается помощь. Всё необходимое лечение больные получают за счёт бюджетных средств», – рассказал врач.

Один из раненых мирных жителей был успешно прооперирован, и на данный момент врачи расценивают его состояние как удовлетворительное.