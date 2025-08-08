«Ваша ненависть к Зеленскому сильнее, чем любовь к Украине» – поляк Кульпа

Протесты против законодательных инициатив в отношении НАБУ и САП наглядно показали, что украинцы готовы на любое внешнее управление, лишь бы избавиться от режима Зеленского.

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что был ползучий переворот – НАБУ и т.д. Офис попытался это приостановить через закон – и оказался очень слабый. Это очень сильно ослабляет субъектность Украины в переговорах. Всегда за лидера платит страна.

И те, которые видят в НАБУ антикоррупционный орган, я их сравниваю с теми, кто во Львове видит место, где выращивают львов. На самом деле, это орган внешнего управления, находящийся в руках европейцев (американцы ничего не сказали о всей этой авантюре)», – обратил внимание Кульпа.

«То, что меня как иностранца удивило – это как будто внутреннее согласие украинского народа на внешнее управление. Очень многие вышедшие люди, с которыми я говорил, говорили: «Пусть будет какой-то дядька с Запада регулировать, лишь бы не этот зелёный», и т.д. Люди, у которых ненависть к Зеленскому намного сильнее, чем любовь к Украине», – сокрушался поляк.

