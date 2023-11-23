Вашингтон начал использовать Залужного как рычаг давления на Зеленского

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США используют фигуру главкому ВСУ для давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

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Он считает, что Вашингтон видит Залужного потенциальным сменщиком Зеленского.

«Похоже, что американцы еще не приняли окончательного решения о замене Зеленского, пока фигуру главкома используют для давления на действующего президента. Тем не менее, видимо, и вариант военного переворота прорабатывается. Неслучайно в последнее время украинский лидер заговорил о новом майдане. Думаю, до него доходит информация о неких приготовлениях», – сказал Неменский «Известиям».

А вот политолог Дмитрий Родионов полагает, что в Вашингтоне пришли к мысли, что Украина не сможет победить, а потому решили перейти к тактике стратегического сдерживания России.

«Для этого американцам необходимо добиться заморозки боевых действий, подписать некое перемирие. Зеленский категорически отказывается, потому что понимает, что его личная судьба будет незавидная. Он может лишиться своего поста, возникнут дополнительные угрозы безопасности. В таких условиях Залужный становится реальной альтернативой», – говорит Родионов.

Напомним, что посетивший недавно Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что «приехал встретиться с украинскими лидерами», более чем откровенно дав понять, что в их число входит не только президент Владимир Зеленский.

В ходе своего визита Остин встретился как с Зеленским, так и с Залужным.