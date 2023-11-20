Высокопоставленные чиновники стран НАТО один за одним поехали в Киев

Игорь Шкапа.  
20.11.2023 11:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


В столицу Украины сегодня прибыл с ранее не объявлявшимся визитом министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», министр сообщил в своем микроблоге.

В столицу Украины сегодня прибыл с ранее не объявлявшимся визитом министр обороны США Ллойд...

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«Я только что прибыл в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение – США будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России, как сейчас, так и в будущем», – заявил Остин.

Министра на железнодорожном вокзале Киева встретила посол США на Украине Бриджит Бринк.

Примечательна фраза «встретиться с украинскими лидерами». Кого таковыми считают в США, кроме Зеленского, будет понятно из дальнейших встреч Остина, но вряд ли эти слова стали приятным сигналом для действующего президента Украины.

Несколько дней назад он обратился к американским законодателям и попросил их как можно быстрее проголосовать за дополнительный запрос на финансирование военной поддержки Украины. При этом Остин назвал Украину «союзником и партнером».

Стоит заметить, что это уже второй его визит в Киев после начала российской военной операции. Первый раз он приехал 24 апреля прошлого года, после отхода российских войск из-под Киева.

Тогда вместе с Остином на Украину приехал глава Госдепа Энтони Блинкен.

Примечательно, что не так давно в Киеве побывал и встретился с президентом Владимиром Зеленским глава ЦРУ Уильям Бернс.

Следом за ним приехал экс-премьер Великобритании, ныне министр иностранных дел Джеймс Кэмерон, на встрече с которым Зеленский впервые отказался от камуфляжа.

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