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13.09.2021 11:46 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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«Вашингтон не одобрит» – экс-глава СВР Украины о планах Киева взять Донецк и Луганск

Новости УкраиныЕсли украинская власть отдаст приказ о наступлении на Донбассе, это будет воспринято как агрессия...

Если украинская власть отдаст приказ о наступлении на Донбассе, это будет воспринято как агрессия с ее стороны и не поддержано «западными партнерами».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он также также негативно высказался по поводу ухудшения отношений с Белоруссией, посчитав это большой проблемой для его страны.

«Если мы идем по этому сценарию, нагнетая ситуацию, мы создаем проблемы с той же Россией, с той же Белоруссией – сегодня Лукашенко заявил про совместные границы и уже воссоздании на границах южных областей, это Украина, новых ракетных комплексов С-400. Это огромная проблема, потому эта проблема должна быть в другом ключе – не дестабилизация региональная, глобальная, а стабилизация в целом в Украине и за границами», – считает Маломуж.

«Мы фактически будем объявлять открытую войну. Это недопустимо, потому что в данной ситуации мы будем обвинены не только Россией, и будет нести реальные жертвы, а и мировым сообществом. Зная реальную информацию в Вашингтоне, на высшем уровне контакты, в Брюсселе, Берлине, в Лондоне – в столицах наших союзников, – они все против таких сценариев. Поэтому, если мы в нарушение всех договоренностей и норм, тем более Конституции Украины, дадим такой приказ – это будет провокация большой войны», – заявил экс-глава СВР.

Ранее секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия может взять Донецк и Луганск по приказу верховного главнокомандующего.

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