Вашингтон послал неприятный для Украины сигнал о войне в Донбассе

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Новости Украины

На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге США предложат союзникам выбрать одну из двух моделей отношений с Москвой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники, пишет американское издание The Wall Street Journal.

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Отмечается, что Украина, Польша и страны Балтии надеются на жесткий сценарий, который предусматривает вооружение Украины, поставки ей средств ПВО и жесткие санкции против России в ответ на «угрозу российского вторжение».

Вторая же модель предусматривает снижение активности НАТО у российских границ, приостановку военной помощи Украине и «более решительное» возвращение к Минским соглашениям.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает эту статью сигналом.

«Публикацию в The Wall Street Journal следует рассматривать как намек наиболее радикально настроенным европейским союзникам, что в планы Вашингтона не входит «маленькая победоносная война» на юго-востоке Украины, которая вслед за Афганистаном может обернуться для США на этот раз уже европейским фиаско», – сказал эксперт «Коммерсанту».

Он также обратил внимание на ситуацию в американской экономике.

«В ноябре ситуация на фондовых рынках резко ухудшилась: индекс Доу—Джонса просел почти на 900 пунктов. Осложнение ситуации в Европе на фоне непрекращающегося энергетического кризиса может усилить волатильность на фондовых площадках и свести на нет действие пакета стимулирующих мер в размере $3 трлн, уже закачанных администрацией Байдена в американскую экономику», – считает Васильев.

Не верит в реальность жесткого сценария и глава Нью-Йоркского центра по связям в области международных отношений Джастин Расселл.

«Вряд ли США и союзники смогут придумать какие-либо серьезные меры. Европейские партнеры слишком зависимы от России, да и у США рычагов сдерживания ее сейчас нет. Поэтому любые обсуждения санкций не выльются в серьезные ограничительные меры», – считает Расселл.

Также мы сообщали, что заявил эмигрировавший в США бывший советник президента России Андрей Илларионов, ставший критиком Кремля, пришел к выводу, что Вашингтон решил принудить Киев к выполнению Минских соглашений.