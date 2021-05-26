Вашингтон проигрывает битву за «Северный поток-2»

26.05.2021, Москва, Олег Кравцов

США делают хорошую мину при плохой игре, осознав, что не в силах помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович.

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У него поинтересовались, почему США отказались от санкций против компании-оператора «СП-2», но ввели их против российских судов, прокладывающих трубу по дну моря.

«Просто американцы осознают, что остановить проект уже не реально. И им теперь приходится делать хорошую мину при плохой игре – вводить какие-то санкции, но не настолько жесткие, чтобы поссориться с Германией — главной в Европе стране, заинтересованной в достройке «Северного потока-2». То есть формально США продолжают бороться с проектом, но де-факто, косвенно, признали, что не могут его заблокировать», – сказал Митрохович.

При этом он полагает, что американцы будут и дальше ставить палки в колеса, а их позиция может в любой момент поменяться.

«Но мы и раньше были к этому готовы. На стройке сейчас работают российские суда, они заходят в порты Германии. Есть договоренность, чтобы германская сторона выполняла свои функции и, как минимум, не мешала. Там даже создали региональный экологический фонд, который берет на себя часть контрактов и выступает посредником между российским и немецким бизнесом. Это исключает политическое давление», – считает эксперт.

Собеседник издания называет текущую ситуацию вокруг проекта отличными новостями для России.

«Но не потому что Америка решила проявить к нам милость, а потому что Россия так грамотно себя вела, что у них просто не оказалось другого выбора. Нас пытались запугать, говорили, что с нами не будут работать никакие страховщики (а без этого нельзя). Я считаю, это очень большой успех России. Надо будет снимать фильм, как строился этот трубопровод и заносить его в учебники по дипломатии», – отмечает эксперт.

.Также он рассказал, смогут ли российские трубоукладчики и дальше работать под санкциями.

«В Европе смогут, а в США – нет. Им нельзя заходить в американские порты, не получится использовать долларовые транзакции. Но они туда и не собираются. Принципиально, чтобы Европа санкции не вводила. Мы сумели найти решение всех этих проблем. Хотя, они могут быть и после постройки – с антимонопольным регулированием или еще чем-то подобным. Но тем не менее сами новости о том, что американцы не готовы бить наотмашь, для нас и для Европы позитивные», – резюмировал Митрахович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что шансов остановить «СП-2» больше нет.