Вашингтон пытается скрыть неудобную правду об американских вакцинах

10.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Власти Соединенных Штатов пытаются отвлечь внимание от острых побочных явлений, вызванных применением американских антиковидных вакцин.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор «Сколтеха» Дмитрий Кулиш.

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«В отличие от «Спутника V» и других вакцин, созданных на гораздо более изученной наукой аденовирусной основе и выглядящих не менее эффективными и более безопасными, вакцины Pfizer и Moderna созданы на основе РНК. Долгосрочная безопасность подобных препаратов нигде в мире ранее никогда не исследовалась. В связи с этим обвинения в адрес российских спецслужб, якобы распространяющих дезинформацию, и атаки на «Спутник V» призваны отвлечь внимание от острых побочных явлений, вызванных применением РНК-вакцин», – сказал эксперт «Коммерсанту».

По его словам, Госдепартамент США пытается свалить на российские спецслужбы попадание в СМИ далеко не самых удобных с точки зрения пиара и рыночной раскрутки фактов об РНК-вакцинах, которые уже невозможно скрывать, особенно после массовой вакцинации в Израиле.

«Мы наблюдаем начало большой коммерческой войны между вакцинами, построенными на основе РНК, и вакцинами на основе аденовируса. К первой группе относятся вакцины Pfizer и Moderna, ко второй помимо «Спутника V» — CanSino, AsrtaZeneca и Johnson & Johnson. Вторая группа выглядит безопаснее и проще в логистике, но отказаться от первой группы не позволяют сделанные в них огромные инвестиции и политические мотивы», — подчеркнул Кулиш.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Госдеп США обвинил РФ в распространении дезинформации о вакцинах Pfizer и Moderna.