Вашингтон развязывает «вакцинные войны без правил»

10.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Власти Соединенных Штатов развязали информационную войну против России в медицинской сфере.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин.

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«Обвинения Госдепартамента в адрес неких неопределенных российских агентов информационного влияния на сайтах, о которых мало кто слышал, — это часть той информационной войны, в которой США и Запад обвиняют Россию. Эта информационная война вокруг национальных вакцин была вполне предсказуема в эпоху растущего в мире национализма, патриотизма и популизма.

Неудивительно, что западные СМИ еще прошлым летом высмеивали регистрацию российской вакцины, в то время как западные политики продолжают размышлять о мягкой силе «геовакцинных» стратегий Кремля. С одной стороны, это отвлекает внимание от собственных провалов и задержек с вакцинацией, с другой — идет отчаянная борьба за рынки», – сказал Федяшин «Коммерсанту».

В свою очередь главный научный сотрудника Института США и Канады РАН Владимир Васильев обращает внимание, что от реализации вакцин только в 2021 году западные, в основном американские, производители рассчитывают получить до 50 миллиардов долларов, поскольку вакцинирование будет охватывать сотни миллионов человек. По его словам, за этот рынок уже идет борьба, грозящая перерасти в «вакцинные войны без правил».

«В этой связи становится все более очевидным, что нарождающийся мировой рынок вакцин против COVID-19 требует такого же механизма регулирования, какой Всемирная торговая организация применяет к основным видам медицинской и фармакологической продукции», — убежден Васильев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Госдеп США обвинил РФ в распространении дезинформации о вакцинах Pfizer и Moderna.