Вашингтон усыпляет бдительность Москвы и готовит наступление Киева на Крым

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Власти США в данный момент пытаются решить две практически взаимоисключающие задачи: не допустить наступления российских войск, – изображая готовность к компромиссам, и в то же время поддержать боевой дух украинских сил и подготовить масштабное наступление Киева, в том числе на Крым.

Об этом свидетельствуют заявления генерала Марка Милли, главы Госдепа Энтони Блинкена и его заместительницы Виктории Нуланд, сделанные 16 февраля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли в интервью британскому изданию The Financial Times заявил, что война России против Украины закончится за столом переговоров, и ни одна из сторон не достигнет своих военных целей.

«Для россиян будет почти невозможно достичь своих политических целей военным путем. Маловероятно, что Россия захватит Украину. Этого просто не произойдет. В этом году Украине также очень, очень трудно будет выгнать россиян с каждого сантиметра оккупированной Россией территории Украины. Это не значит, что этого не может произойти… Но это чрезвычайно сложно. И это потребует, по сути, развала российской армии», – сказал американский генерал.

Отвечая на вопрос, не прошел ли момент для дипломатии между Москвой и Киевом, Милли сказал:

«До начала весны осталось несколько недель, но это движущееся окно. Возможности могут появиться в любой момент времени».

Однако, по его словам, обе стороны «довольно сильно зациклились на своих целях» и не желают вести переговоры.

А брюссельская редакция американского издания Politico со ссылкой на свои источники сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время видеоконференции с группой экспертов заявил:

«Возможная попытка Украины военным путём освободить аннексированный Россией Крым может стать «красной линией» для российского президента Владимира Путина и привести к ещё более мощным, чем сейчас, ударам по Украине».

Как пишет Politico, один из участников непубличной беседы спросил госсекретаря, намерены ли США активно помогать Украине в кампании с целью возвращения Крыма, аннексированного Россией почти девять лет назад, под контроль Киева.

Блинкен, по информации издания, ответил, что США не подталкивают Украину к наступлению на Крым и сосредоточены на оказании ей помощи в боях на востоке страны. В то же время, он подчеркнул, что только власти Украины сами должны решать, наступать ли на Крым. Официально Блинкен и Госдеп публикацию Politico не комментировали.

Однако, если заявления главы Госдепа носили непубличный характер, то его заместительница Виктория Нуланд, выступая 16 февраля по видеосвязи в Центре Карнеги, прямо сказала:

«Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым, как минимум, не будет демилитаризован».

При этом Нуланд добавила, что прежде чем подойти к вопросу о Крыме, украинским военным необходимо еще вернуть значительные территории.

«И именно на этом они сейчас сосредоточены», – отметила заместитель госсекретаря США.

Ведущий спросил её, не опасаются ли в Вашингтоне пересечь какие-либо проведенные Кремлем «красные линии», оказывая поддержку Украине, в частности, в попытках вернуть Крым военным путем. В ответ Нуланд напомнила, что США никогда не признавали Крым российским, и Украине принадлежит вся её территория в пределах международных признанных границ – то есть фактически дезавуировала заявления своего шефа, о которых сообщили в Politico.

Таким образом, попытки отдельных российских комментаторов представить заявления Милли и Блинкена в качестве свидетельств готовности Вашингтона к компромиссам – явно несостоятельны. По сути Москве предлагают даже не «Минск-3» или «Стамбул-2», а их иллюзию, которая будет существовать лишь до тех пор, пока Киев не получит с Запада новое оружие и подготовленные подразделения и не будет готов к масштабному наступлению, в том числе на Крым.

Как сообщал «ПолитНавигатор», группа конгрессменов от Республиканской партии США внесла резолюцию с требованием к администрации Байдена прекратить оказывать «военную и финансовую» помощь Украине, документ получил название «Резолюция об усталости от Украины».