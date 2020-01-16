«Вашу «мову» никто не понимает» – в США объяснили причину неудач Украины

16.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно создавать свой телеканал, который будет транаслировать проукраинскую пропаганду в страны зарубежья, но на русском языке.

Об этом в эфире 5 канала заявил отставной американский военный, бывший глава представительства НАТО в России Юрий Табах, эмигрировавший из СССР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам американца, за рубежом проживают десятки миллионов русскоязычных, которые якобы вынуждены потреблять информационные продукты российских телеканалов потому, что не понимают другого языка.

«В телевизоре нет ни одной программы, которая вещает на русском языке со стороны Украины. Была какая-то программа здесь, которая вещала по-английски, русски. Закрылась. Потому что человек не сидит и не ловит, когда они там начнут по-русски говорить. А когда говорят по-украински и по-английски, они не понимают, поэтому они, раз, включили «Первый канал» и все, тут им Соловьев объяснил и Киселев. Это же логично то, что они говорят, это же пропагандисты, это понятно.

Поэтому Украина может и выиграть в горячей войне, солдаты у вас отличные. Но в информационной войне вы проигрываете, потому что миллионы и миллионы людей вас понимают только на русском языке. Эстонцы, латыши, грузины, в Израиле, Германии, Австралии – огромная русскоязычная община, которая и на вашей стороне была бы, но не понимает вас…

Да и в России у вас очень много союзников. Не все же русские идиоты, там очень много людей, которые на вашей стороне, но они не понимаю, что вы говорите. Если бы был канал, который бы вещал исключительно на русском языке и исключительно за рубеж, да и здесь тоже – ничего страшного, язык – не ваш враг. А язык врага – это ваш друг. Я не гениальный военачальник, но мне в моей карьере военной помог русский язык, потому что я понимал по-русски, потому что я мог говорить по-русски», – заявил Табах.