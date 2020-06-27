Василий Волга: Шарий – это Зеленский №2

27.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Новая надежда «адекватных украинцев» Анатолий Шарий – это аналог пустышки Владимира Зеленского, за которого голосовали год назад, после чего получили лишь усиление колониального статуса Украины.

Такое мнение у себя в «Facebook» выразил экс-депутат Верховной рады, основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Анатолия Шария избили в Харькове!», «Нацисты напали на известного блогера», «Кровавая расправа с Анатолием Шарием!»

Такие и другие подобные им заголовки ловят сегодня на Ютубе и в других социальных сетях доверчивых зрителей и читателей, и это работает, просмотры растут. Анатолий и все, кто рядом с ним, зарабатывают на этих просмотрах, но не переживайте, друзья, Анатолий в полном порядке! Он делает паэлью на берегу Средиземного моря, пьёт кофе в Венских кафе и изучает винную карту в богатых шато Прованса.

У него часы за 37000 долларов и дорогая машина. У него фарш и комфорт.

Избили другого Анатолия, или даже не Анатолия, избили Никиту! А Никита… Никита – это не Анатолий! И слава Богу!» – написал Волга.

По его словам, Шарий в компании олигархов «будет кушать паламосских креветок, пить Бордо и записывать ролики, а никиты, коли, пети будут подставлять свои черепа под биты аваковских шестёрок из Нацкорпуса и Азова». А потом, добавил экс-депутат, олигархи решат, как правильно использовать сложившуюся «политическую» ситуацию.

«Анатолий прямо и спокойно въедет в Парламент и продолжит верной блогерской рукой проводить либертарианский курс, начатый Владимиром Зеленским», – уверен Василий Волга.

«Талантливые парни! И олигархи молодцы! Хорошо все с Толиком, не беспокойтесь, с такими все и всегда будет хорошо. Мало ли ещё есть в Украине Никит?! А парня жалко. Держись, Никита», – добавил бывший депутат.

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