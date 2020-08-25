Вассерман: Немецкие врачи угодили в ловушку, связавшись с Навальным

25.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинский оппозиционер Алексей Навальный, якобы отравленный в России и перевезённый на лечение в немецкую клинику «Шарите», загнал германских врачей в ловушку – они не могут поставить диагноз и признать, что никакого отравления не было, как не могут и не поставить диагноз, тем самым, напрочь разрушив свою репутацию.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил публицист Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не завидую врачам клиники «Шарите». Потому что публично они могут говорить, что попало, но если они установят диагноз и пропишут ему соответствующее лечение, то всем станет ясно, что никакого отравления не было.

А если они не установят диагноз и не пропишут лечение, то будут уже напрямую непосредственно виновны в смерти пациента. А это для них нежелательно уже хотя-бы вследствие репутации клиники. Потому что многие немецкие клиники зарабатывают именно на репутации – они объявляют, что берутся лечить всё подряд и вытащат человека из даже уже состоявшейся смерти в расчёте на то, что даже если он вопреки усилиям врачей выживет, то его выздоровление они используют для саморекламы.

А если умрёт: «Мы же вас предупреждали, что болезнь смертельная. Мы всё же ещё не до конца боги».

И теперь в любом случае получится, что они должны, так или иначе, но, всё же, основательно ударить по репутации клиники. Либо поставить неверный диагноз и уморить пациента, уже бесспорно вина будет лежать именно на них. Либо поставить ему правильный диагноз, вылечит его, и тем самым, напрочь испортить репутацию его окружения», – заключил Вассерман.