25.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Россия
Просмотров:

Передозировка стероидами. Новая версия отравления Навального


Скандальный российский оппозиционер Алексей Навальный мог принимать запрещенные стероиды, из-за чего состояние его здоровья резко ухудшилось, что привело к коме.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По мнению Сосновского, в пользу его версии говорят немецкие врачи и российские специалисты.

«Немецкие врачи выдвигают несколько версий. Они говорят о холинэкстеразе – определенном ферменте, который, может быть, был использован, но однако должен вам заметить, этот фермент или эта субстанция, которая в том числе находится и в крови человека, ее значения могут изменяться и в зависимости от внутреннего состояния человека при наличии у него определенных заболеваний, но и при наличии попутного приема этим человеком определенных лекарств.

Допустим, если человек принимал стероиды, если человек принимал антидепрессанты. В этом случае этот фермент может менять свое значение и может приводить к подобным срывам. Я не знаю, принимал ли Навальный, допустим, стероиды, но если мы рассмотрим его телосложение, то у меня есть все основания полагать, что анаболики, стероиды в каком-то определенном графике в определенное время своей жизни он применял.

Поэтому исключить того, что на фоне применения каких-то неразрешенных средств подобного плана у него мог возникнуть срыв, об этом говорят некоторые немецкие врачи. Кстати, об этом, насколько я помню, говорили врачи и в Омске», – заявил Сосновский.


Напомним, российский оппозиционер, либерал Алексей Навальный попал в больницу  20 августа. Ему стало плохо прямо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, из-за чего судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска.

Спустя пару дней его отправили частным бортом в немецкую клинику Charitе, где местные врачи предположили отравление.

Вечером в четверг в Москве и Санкт-Петербурга завсегдатаи акций Навального пришли к офисам ФСБ с пластиковыми стаканчиками из-под кофе, обвиняя в случившемся Кремль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть