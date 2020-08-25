Передозировка стероидами. Новая версия отравления Навального

25.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Скандальный российский оппозиционер Алексей Навальный мог принимать запрещенные стероиды, из-за чего состояние его здоровья резко ухудшилось, что привело к коме.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сосновского, в пользу его версии говорят немецкие врачи и российские специалисты.

«Немецкие врачи выдвигают несколько версий. Они говорят о холинэкстеразе – определенном ферменте, который, может быть, был использован, но однако должен вам заметить, этот фермент или эта субстанция, которая в том числе находится и в крови человека, ее значения могут изменяться и в зависимости от внутреннего состояния человека при наличии у него определенных заболеваний, но и при наличии попутного приема этим человеком определенных лекарств.

Допустим, если человек принимал стероиды, если человек принимал антидепрессанты. В этом случае этот фермент может менять свое значение и может приводить к подобным срывам. Я не знаю, принимал ли Навальный, допустим, стероиды, но если мы рассмотрим его телосложение, то у меня есть все основания полагать, что анаболики, стероиды в каком-то определенном графике в определенное время своей жизни он применял.

Поэтому исключить того, что на фоне применения каких-то неразрешенных средств подобного плана у него мог возникнуть срыв, об этом говорят некоторые немецкие врачи. Кстати, об этом, насколько я помню, говорили врачи и в Омске», – заявил Сосновский.

Напомним, российский оппозиционер, либерал Алексей Навальный попал в больницу 20 августа. Ему стало плохо прямо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, из-за чего судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска.

Спустя пару дней его отправили частным бортом в немецкую клинику Charitе, где местные врачи предположили отравление.

Вечером в четверг в Москве и Санкт-Петербурга завсегдатаи акций Навального пришли к офисам ФСБ с пластиковыми стаканчиками из-под кофе, обвиняя в случившемся Кремль.