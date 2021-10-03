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03.10.2021 22:31 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Политика
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«Важнейшая цель – интеграция с Россией»: «Донецкая Республика» отмечает 7 лет

Семь лет исполнилось со дня создания общественного движения «Донецкая республика». Начавшись как небольшая организация,...

Семь лет исполнилось со дня создания общественного движения «Донецкая республика». Начавшись как небольшая организация, состоящая из нескольких энтузиастов, сегодня она насчитывает тысячи человек – движение организовывало отправку автобусов и поездов для голосования на выборах Госдумы в Ростовской области, помогает с получением российских документов жителям ДНР, поддерживает жителей прифронтовой зоны и защитникам республики на передовой.

В своем поздравлении глава ДНР Денис Пушилин отметил помощь «Донецкой республики» в проведении голосования в Госдуму РФ.

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«Особо хочу отметить эффективность Инфоцентров, запущенных в этом году, помощь активистов движения в получении СНИЛС нашими гражданами, регистрации на Едином портале госуслуг», – перечислил Пушилин.

А мэр прифронтовой Горловки Иван Приходько пожелал активистам движения успешной реализации «общей и важнейшей цели – интеграции Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией».

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