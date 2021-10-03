«Важнейшая цель – интеграция с Россией»: «Донецкая Республика» отмечает 7 лет
Семь лет исполнилось со дня создания общественного движения «Донецкая республика». Начавшись как небольшая организация, состоящая из нескольких энтузиастов, сегодня она насчитывает тысячи человек – движение организовывало отправку автобусов и поездов для голосования на выборах Госдумы в Ростовской области, помогает с получением российских документов жителям ДНР, поддерживает жителей прифронтовой зоны и защитникам республики на передовой.
В своем поздравлении глава ДНР Денис Пушилин отметил помощь «Донецкой республики» в проведении голосования в Госдуму РФ.
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«Особо хочу отметить эффективность Инфоцентров, запущенных в этом году, помощь активистов движения в получении СНИЛС нашими гражданами, регистрации на Едином портале госуслуг», – перечислил Пушилин.
А мэр прифронтовой Горловки Иван Приходько пожелал активистам движения успешной реализации «общей и важнейшей цели – интеграции Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией».
Спасибо!
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