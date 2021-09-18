«Это настоящий подвиг» – Пушилин о голосовании Донбасса под обстрелами

18.09.2021 22:16 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Участие жителей Донбасса в выборах депутатов Государственной думы РФ является настоящим подвигом людей, которые в течение семи лет отстояли право выбирать своё будущее.

Об этом в эфире эфира на интернет-канале «Соловьёв LIVE» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жители Донбасса совершают новый подвиг. Потому что, чтобы проголосовать, это нужно пройти семь кругов ада. Потому что это не просто ехать по дороге на работу или с работы, заехать в Центр оказания услуг, и за пять минут, и всё здорово. Нужно было получить СНИЛС, зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить своё аккаунт, и потом ещё и проголосовать, что тоже не совсем просто для человека в возрасте. Для молодого человека – регистрироваться было сложновато даже для меня. Но, тем не менее, мы за это боролись с 2014 года, и это нужно было пройти», – сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что по сравнению со всеми подготовительными этапами сам процесс голосования был очень лёгок и понятен.

«У нас по всей республике были развёрнуты информационные центры, которые помогали на каждом шагу всем, кто хотел проголосовать, а перед этим подтвердить учётную запись. Волонтёры помогали и продолжают все эти три дня оказывать поддержку. Наши граждане в этом плане действительно молодцы, и они абсолютно чётко осознают, зачем им это нужно», – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что при этом Украина всячески продолжает строить козни Донбассу и усиливать обстрелы молодых республик.

«Вот, с 17 числа, прилетают снаряды по территории республики. Только за вчера у нас трое раненых, двое из них в достаточно тяжелом состоянии. Есть разрушения инфраструктуры. Помимо этого ещё масса звонков о минированиях – и больницы, и инфоцентры минировали. Это происходит на постоянной основе, создан специальный штаб. Мы с этими препятствиями уже научились справляться. Поэтому голосуем. Я сам посещал сегодня несколько инфоцентров, где голосуют – для людей это праздник. Это заслуженное, отвоёванное право самостоятельно выбирать своё будущее. И делают они это абсолютно осознанно. Здесь можно говорить только о гордости, что у нас такая возможность есть», – резюмировал Пушилин.