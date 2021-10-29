«Вчера пришла информация» – в Киеве заговорили о продовольственном кризисе

Из Украины вывезли большую часть запасов зерновых культур, что в ближайшем будущем может вызвать острый дефицит муки и хлеба.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил бывший сотрудник СБУ, подполковник Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина же житница, страна, которая производит больше всех подсолнечного масла, кроме Америки, хотя, может, и первая. На сегодняшний день на Украине подсолнечное масло стоит дороже, чем у всех наших соседей.

Есть и другая информация, которая пришла вчера, о том, что на данный момент вывезен практически весь запас зерновых.

Я имею в виду пшеницу первого и второго сорта, от третьего уже как 50 лет отказались все хлебопекарни. На Украине в скором времени будет очень серьёзный дефицит муки и хлеба.

Естественно, к кому Украина станет обращаться? К стране-агрессору, потому что у нас агрессор рядом, и у них зерна много», – заключил он.