Вдова Лужкова оказалась в одной компании с Порошенко

24.09.2020, Москва, Елена Острякова

Богатейшая женщина России, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина переводила деньги компании Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена.

Об этом пишет издание «Форбс» со ссылкой на доклад комитета Сената США по внутренней безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документе, в частности, говорится, что в феврале 2014 года Батурина перевела $3,5 млн в рамках «консалтингового соглашения» с Rosemont Seneca Thornton LLC, сооснователем которой является Хантер Байден.

Затем, в период с мая по декабрь 2015 года, Батурина совершила еще 11 транзакций на сумму $391968,21 на счет, связанный с американской компанией BAK USA, которая производила планшетные компьютеры при поддержке неизвестных китайских инвесторов, при этом 9 транзакций на сумму $241 797,14 прошли через счет Rosemont Seneca Thornton прежде чем поступить на счет BAK USA, говорится в документе.

В мае 2019 года BAK USA объявила о банкротстве, заявленный убыток составил $39 млн.

Джо Байден известен как главный противник России в Америке.

В докладе говорится, что «документы казначейства… говорят о возможной преступной деятельности, связанной со сделками Хантера Байдена, его семьи, и его партнеров с гражданами Украины, России, Казахстана и Китая».

Имя Хантера Байдена оказалось в центре скандала осенью прошлого года. Тогда газета The Wall Street Journal сообщила о том, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп попросил провести расследование в отношении Байдена-младшего, который пять лет, с 2014 по 2019 год, входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины, Burisma Holdings. После этого в отношении Трампа была инициирована процедура импичмента, однако Сенат в феврале 2020 года оправдал президента по всем обвинениям.

Напомним, что свою должность в украинской компании сын американского вице-президента получил при президенте Петре Порошенко, разговоры которого с Байденом недавно были преданы огласке.