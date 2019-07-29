«Вечное перемирие» в Донбассе покрылось трещинами

29.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Последние договоренности между Киевом и республиками Донбасса вряд ли положат конец в войне в регионе.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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По его словам, главное отличие нынешнего перемирия от всех предыдущих заключается в том, что оно было реализовано в принципиально новой политической реальности.

«В частности, Зеленский регулярно заявляет о том, что у него достаточно политической воли для прекращения стрельбы в Донбассе. Тем не менее уже в первую неделю «вечного перемирия» оно начало давать трещины. Видимо, это происходит из-за того, что по обе стороны конфликта считают политические заявления достаточными для прекращения обстрелов. В реальности это совершенно не так», – говорит эксперт.

Он подчеркивает, что история урегулирования подобных конфликтов убедительно доказывает, что помимо политических решений нужно тщательно работать с представителями вооруженных сил, которые находятся на линии соприкосновения, чем сегодня никто не занимается.

«Вряд ли нынешние договоренности приведут к полноценному перемирию. Фактически стороны конфликта только подходят к тому этапу, на котором они смогут серьезно проработать вопрос демилитаризации региона. Учитывая, что Зеленский обещал мир на Донбассе во время всех своих предвыборных кампаний, отвертеться от переговоров на эту тему ему не удастся».

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинская сторона нарушила договоренность о «бессрочном перемирии» спустя 12 часов после его подписания.