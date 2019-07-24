Басурин рассказал о важном нововведении в перемирии с Украиной

24.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинская сторона нарушила договоренность о «бессрочном перемирии» спустя 12 часов после его подписания.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал » официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«Бессрочное перемирие» стало 23-м по счету в Донбассе. И первым после избрания нового президента Украины. Документ предусматривает такие меры, как неприменение любого огня, включая снайперский. Отказ наступлений и действий диверсионно-разведывательных групп. А также запрет на размещение тяжелого вооружения в прифронтовых населенных пунктах. Приказ, по заявлению народной милиции ДНР, был доведен до каждого военнослужащего республики.

«Отличие этого перемирия от предыдущих в том, что оно предполагает уголовную ответственность за нарушение. Это важное нововведение, которое представители наших республик в течение всего последнего года пытались закрепить в одном из пунктов договора, но украинская сторона каждый раз отказывалась. И вот – согласилась. Видимо, в преддверии выборов в Верховную раду, стремясь показать: «Да, мы за мир», – сказал представитель ДНР.

По его словам, первое нарушение режима тишины произошло спустя 12 часов 53 минуты после его наступления: противник применил стрелковое оружие в районе поселка Новая Таврия на юге республики.

«Юридически мы может констатировать, что перемирие нарушено. Однако я бы не стал акцентировать особое внимание на этом факте. Кто-то, возможно, не совсем трезвый или адекватный пострелял. Пока это не показательно, будем следить за обстановкой», – отметил Басурин.

При этом он полагает, что успех перемирия будет зависеть в первую очередь от того, смогут ли украинские власти урезонить праворадикальные элементы.

«Бессрочное перемирие» стало 23-м по счету в Донбассе. И первым после избрания нового президента Украины. Договоренность предусматривает такие меры, как неприменение любого огня, включая снайперский. Отказ наступлений и действий диверсионно-разведывательных групп. А также запрет на размещение тяжелого вооружения в прифронтовых населенных пунктах. Приказ, по заявлению народной милиции ДНР, был доведен до каждого военнослужащего республики», – уточняет издание.