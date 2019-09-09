«Вечное проклятие российского государства» – Кашин про встречу киевских узников

09.09.2019

Обмен задержанными лицами между Москвой и Киевом показал, что у российских официальных лиц и государственных медиа плохо обстоит с патриотизмом.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил российский журналист Олег Кашин, отвечая на вопрос, почему в Москве и Киеве по-разному встретили вернувшихся по обмену граждан.

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«А это уже вечное проклятие российского государства. Эта картинка, когда на одном экране ликование, родственники, президент, а на другой – какие-то несчастные люди с баулами, как на пересылке, и единственные официальные лица – Киселев и Ольга Скабеева – это уже навсегда. Ну и к тому же – о Сенцове, о Кольченко, о моряках мы знаем все. А людей, которых привезли из Киева, знаем в лучшем случае только по именам – и это не вина тех либеральных СМИ, у которых главный герой Сенцов.

Единственный российский пленный, за которого Москва хоть как-то боролась публично – это украинский журналист Вышинский, но даже кампания в его защиту казалась немного вымученной. В России принято говорить, что национальная идея – это патриотизм, но патриотизма не бывает без любви к людям. А с этим у наших официальных лиц и государственных медиа плохо. И от этого многие проблемы», – сказал Кашин.

Напомним, что в Киеве освобожденных встретили торжественно, с участием президента, а в Москве – без участия официальных лиц.

После этого, как сообщал «ПолитНавигатор», московский политолог Олег Бондаренко назвал позором отсутствие чиновников и политиков на встрече освобожденных в аэропорту Москвы.