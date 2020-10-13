«Ведьму сжечь!» В Одессе объявлена охота на русскоязычных учителей

13.10.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Помните феерический поход Ирины Фарион в детский сад, вошедший в историю психиатрии как «Маша — форма не наша»?

Будучи депутатом Львовского облсовета, она пришла поздравить пятилетних детей с Международным днем родного языка. Но вместо поздравлений принялась издеваться над детьми с русскими именами. «Оленка, нiколи не будь Альоною, бо якщо ти станеш Альоною, то тобi треба пакувати валiзи й виїзджати до Московiї». «Не кличте Маричку Машею, бо Маша — форма не наша, нехай їде туди, де тi Маши живуть». «Пєтя мав би звiдси забратися». «Лiза, вибачте, має щось лизати». «Хiба можна уявити, щоб Степана Бандеру дома кликали: «Стьопа, йди єсть борщ».

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Как аукнется, так и откликнется. Другими словами, закон бумеранга никто не отменял, и вот…

В Одессе скандал — в Ютубе появилась аудиозапись, на которой учительница рисования младших классов на уроке ругает ученицу за то, что та отвечает ей на украинском языке. Вместо «да» девочка говорит «так». У учительницы буквально срывает крышу, и она выдает: «Я чувствую, что нужно вообще на українськiй мовi спілкуватись з вами, бо у нас, бачте, що робиться!.. Що робиться?!». Вона (указывая на девочку) — на українськiй мовi и, получается, вона зверху, а ми знизу. Она выше нас, понимаете?!». Девочка плачет.

Учительница кричит. Дети уже взывают к ней — мол, она всегда так говорит, по-украински (действительно невиданная редкость), учительница с опозданием это осознает и что- то уже бормочет — то обращаясь к русскоязычному классу, то к рыдающему украиноязычному ребенку: «Не реви, успокойся… но так нельзя говорить… но так получается, дети, что она выше нас… Мы с тобой помиримся». Ребенок оправдывается «Я просто ответила «так» и заливается слезами.

И это и есть тот самый бумеранг, запущенный украинским нацизмом и ударивший по детям. Которые, конечно, не виноваты. Вот в этом одновременно истеричном, безысходном и издевательском «Бачьте, що робиться!» со стороны русскоязычной учительницы и заключается сермяжная правда: украинизация пробила дно.

Хотя мое личное мнение — люди с неустойчивой психикой с детьми вообще не должны работать, нельзя реагировать истерикой на встречу с неожиданностью, как то не русскоязычный ребенок в Одессе, однако это вопрос не политики, а профессиональной пригодности.

Кстати, могу привести и обратный пример. Я знаю другую психически неуравновешенную учительницу, которая все свои уроки превращает в пятиминутки ненависти к России и Путину. Дети смеются, крутят у виска пальцем… И это тоже плод украинизации, из-за которой педагоги по призванию давно уволились, включая преподавателей украинского, поэтому в школах часто работает сброд — вакансии хоть кем-то закрывать надо.

Но вернемся к скандалу. Первое, что не дает покоя, это происхождение аудиозаписи. Знаете, когда мой ребенок рассказывает о неадекватном поведении учителей в школе, я говорю: «Сними это на телефон». На что он, обычно, находит тысячу отговорок: «неудобно», «на уроке телефон доставать нельзя» и прочее.

Тут же запись появляется как под заказ. Ищем источник. Оказывается, ее выложила в Сеть — барабанная дробь — воинствующая активистка майдана. Алена Балаба. Та самая, которая называет Одессу «южным бандерштатом», за месяц до событий 2 мая 2014 года сожгла на Вечном огне Георгиевскую ленточку, став Музой, вдохновившей «побратымов» на дальнейшие действия, махровая русофобка и непримиримый враг «совка».

О случившемся она написала гневный пост в Фейсбуке и в комментарии тут же набежали такие же активисты. Их реакция заслуживает отдельного внимания и простирается куда дальше, чем уволить учительницу. Вот какими определениями наградили они ее:

«Тварюка и биомасса».

«Типичная нацистка».

«Эсэсовец в юбке».

«Ватная карга».

«Старая Иуда».

«Рашистская сволочь».

«Русская проститутка».

«Судить, а не просто уволить».

А далее уважаемая публика (назовем ее педсоветом — серьезные же вопросы собрались решать, действительно ведь нельзя издеваться над детьми) — задумывает приступить к действиям. И вот к каким:

«Залить на «Миротворец», дальше пусть СБУ разбирается».

«Нужно сделать системой выплату ватниками штрафов за пренебрежение «мовой» и неиспользование «мовы» в преподавании».

Нашлась среди «педагогов» и тилигенция («Что такой образованный ребенок с внутренним стержнем делает в русскоязычном классе?»). И разочаровавшиеся, даже не понимающие, что своими стенаниями забили гол в собственные же ворота:

«В Одессе везде русскоязычные классы! И родители сами просят учителей не разговаривать с детьми на украинском, так как «дети не понимают».

«Это не случайность, а системная реакция на украиноязычных детей в определенных широтах».

«Посмотрите, что творится в школах — «это не наша война», «какая разница» и «все равно будем дружить с Россией» — вот и отыгрываются на «мове».

«Советская система превратила нас в русскоязычных, как тяжело теперь от этой грязи отмыться — мне приходится пользоваться русским шрифтом, чтобы набрать этот текст».

Ситуацией озаботился и фигурант ряда уголовных дел из «Нацкорпуса» Демьян Ганул, любитель «шашлыков из колорадов», баллотирующийся в депутаты горсовета.

На своей странице в Фейсбуке он не просто написал гневный пост о поступке учительницы, но и отметил в нем директора департамента образования и науки Одесского горсовета (а «побратымы» уже и СБУ натэгали). В посте, видимо, чтобы сразу расположить к себе начальницу гороно, он тут же обозначил учительницу «старой каргой» и завел свою старую шарманку. «Я общался с руководством школы, обещают уволить виновницу. А я беру ситуацию под личный контроль. На этот раз увольнения мало! Мы уволили в прошлом двоих учителей: одна во время своего урока говорила, что я фашист, другой постил Захарченко».

Видите, тут рыдающие дети вообще ни при чем — в первом случае Ганул пришел мешать русскоязычному педагогу на урок и нес, по обыкновению, фашистские речи, а во втором выследил учителя в соцсетях.

Товарищи по оружию поддержали Ганула:

«Я б ее, курвоту, разодрал бы прямо в школе перед другими учителями! Нужна денацификация!». «Таких не исправишь. Только на гиляку!». «Темный переулок и конец».

А остальное там — и вовсе непечатное.

Собственно, представители «Нацкорпуса» тоже все сами и рассказали — выложили правду-матку. И правда в том, что охотятся патриоты на самом деле не на истеричных тетенек, а на всех русскоязычных преподавателей — от детсадов до ВУЗов.

На Украине это явление давно приняло массовый характер. Конечная цель «охоты на ведьм» — очистить систему не от профнепригодных преподавателей, а от русскоязычных, русских, советских, то есть, от здравомыслящих. И главное, что при покровительстве властей все свои угрозы вроде «разодрать в переулке» они, как правило, выполняют. Так что на месте фигурантки аудиозаписи и ее родственников я бы приняла все меры к организации собственной безопасности.

Хотя выложившая в Интернет запись активистка Алена Балаба мыслит куда «ширше» коллег из «Нацкорпуса». «Уволить ее — самое простое из решений. Тут системная ошибка — половина учителей на Одесщине — сепаратисты, которые сейчас пойдут голосовать за ОПЗЖ, а те примут региональный закон об отмене обязательного украинского языка в одесских школах», — написала она в сопровождении к представленному компромату.

Смею предположить, что здесь сработает принцип сапог: если мымре они не нравятся, значит «хорошие сапоги — надо брать». Если сама Алена Балаба считает, что некие политсилы способны вернуть русский язык в Одессу на законодательном уровне, то уж кому-кому, а ей люди точно поверят. Не понимая сама, она сделала лучшую рекламу своим политическим оппонентам перед выборами.

Но сколько же еще судеб успеют покалечить эти самозваные одесситы-нацисты-патриоты? Да, я просмотрела, откуда родом инициаторы и сторонники травли русскоязычных учителей — ни один из них не родился в Одессе. Другими словами, если ссылаться на одну из родоначальниц языковой шизофрении Фарион, «Оленка, нiколи не будь Альоною» и возвращайся в село. А то несоответствие сильно заметно.

Ну не приживается ваш устав в нашем монастыре. А страдают дети. Вам и ваших детей не жалко?