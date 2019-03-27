Ведущие балканисты соберутся в Москве, чтобы обсудить атаку Запада на власти Сербии

27.03.2019, Москва, Максим Карпенко

В четверг 28 марта в 12:00 в Москве в информационном агентстве ТАСС пройдет «круглый стол», посвященный ситуации в Сербии и путям разрешения спора вокруг Косово.

Как сообщили «ПолитНавигатору» организаторы, в мероприятии примут участие ведущие российские эксперты-балканисты, которые обсудят происходящие ныне в Белграде протестные акции, а также роль и место Сербии в Европе.

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В числе участников заявлены директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко, профессор МГИМО, политолог, специалист по новейшей истории Балкан Елена Пономарева, заместитель декана Института мировой политики НИУ ВШЭ Екатерина Энтина, доцент РГГУ Никита Бондарев и научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

С декабря прошлого года в столице Сербии проходят акции протеста. В марте ситуация накалилась – радикалы ворвались в здание телекомпании РТС и пытались заблокировать резиденцию президента Александра Вучича. Собравшиеся требовали отставки президента и правительства Сербии.

Наблюдатели полагают, что сейчас на Белград пытаются оказать беспрецедентное давление по вопросам интеграции в НАТО и статусу Косово.

Российские эксперты в комментарии «ПолитНавигатору» отметили, что протесты проходят по сценарию «цветных революций», а президент Сербии Александр Вучич должен жестко пресекать любые попытки нарушения закона манифестантами.