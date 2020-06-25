Великобритания планирует ускорить подготовку украинских военных

25.06.2020, Одесса, Юрий Коваленко

В Одессе состоялась встреча командиров ВМС ВСУ с представителями штаба учебно-тренировочной миссии НАТО на Украине «Orbital».

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи полковник ВМС Великобритании Майкл Веймут подчеркнул, что за последнее время штат учебно-тренировочной миссии увеличился вдвое, а также западные «партнёры» начали выделять гораздо больше средств на подготовку украинских военнослужащих.

«Я рад сообщить, что к нам присоединятся 2 офицера ВМС Великобритании, которые будут работать непосредственно в штабе Orbital. Также стоит отметить, что за это время штат учебно-тренировочной миссии увеличился вдвое, и выделяется значительно больше средств для нашей операции на Украине», – отметил английский офицер.

В свою очередь, командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа также рассказал о расширении миссии НАТО на Украине, и сообщил о скорой поставке новой партии военных кораблей (вероятно, речь идёт об очередной передаче Киеву списанных катеров США).

«В этом году мы готовим базис по увеличению корабельного состава, в том числе и с помощью Великобритании. Я знаю, что на сегодня разрабатывается данная программа и уверен, что это является результатом нашего плодотворного взаимного сотрудничества.

Мы продолжаем наращивать морское направление операции Orbital, и следующим нашим шагом станет межродовая подготовка ВМС ВС Украины, когда за единым руководством осуществляется применение всех родов. Все это в соответствии с натовскими стандартами», – добавил Неижпапа.

Напомним, что перед разгромом грузинской армии в Южной Осетии – её тоже интенсивно обучали и вооружали натовские инструкторы.