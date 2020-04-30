Списанные корабли США становятся заветной украинской мечтой

30.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Получение из США списанных военных кораблей, похоже, становится единственной надеждой для поддержания видимости наличия Военно-морских сил у Украины. Киев еще во времена Виктора Ющенко анонсировал программу строительства корветов, но ни один из них до сих пор не спущен на воду. Впрочем, с американскими боевыми единицами, за исключением мелких катеров, так же дела обстоят неважно.

Такое признание сделал украинский военный эксперт Александр Мусиенко в эфире финансируемого за государственные средства телеканала «Общественное. Крым», призванного, по словам Владимира Зеленского, приблизить «деоккупацию» полуострова.

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По словам Мусиенко, США планировали передать Украине списанные корабли проекта «Оливер Хазард Перри», построенные в период с конца 70-х по конец 80-х годов. Эти боевые единицы украинцы рассчитывали использовать для сдерживания России. Но после смены власти в Киеве переговоры по кораблям прекратились.

Интересно, что Мусиенко перепутал, назвав фрегаты «Оливер Хазард Перри» «линкорами», – то есть, классом кораблей, которые строились в первой половине XX века.

«Велись переговоры, начиная еще при предыдущей власти, и почему-то они не обрели развитие сейчас, о том, что США были готовы передать Украине еще и два линкора. Это корабли модернизации «Оливер Хазард Перри». Это довольно неплохие линкоры, они не являются сверхсовременными, но они успешно использовались США, Испанией и многими другими странами, продемонстрировали свою эффективность и, в принципе, они находятся в неплохом состоянии.

Интересно, почему этот вопрос застрял на паузе, потому что этими линкорами было бы очень неплохо усилить украинский флот в Черном море. Почему этот вопрос не двигается с места – это вопрос, потому что, как мне известно, тогда американские партнеры были готовы обсуждать все детали поставок, принято практически было решение на высшем уровне, но что-то пошло не так», – заявил Мусиенко.

Ранее украинский военный эксперт Тарас Чмут признал, что Россия продолжает стремительно наращивать мощь Черноморского флота. Украина может лишь бессильно наблюдать и мечтать об «асимметричном ответе», для которого пока что не создано даже обещанных «москитных» ВМС.

Российский флот в 2020 году закрепит господство на Азове и в Черном море, ВМС Украины не имеют сил для противодействия, а Москва может готовить десант для освобождения Одессы, ранее также признавал Чмут.

Одесса критически важна для Украины – это самая главная экспортная артерия, потеря которой обернется экономическим коллапсом, предостерегал другой украинский военный эксперт Алексей Арестович.

«За шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав. Вместо 29 кораблей уже 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп ракетами «Калибр» сейчас составляет 72 пуска. А если принимать во внимание и Каспийскую флотилию, и береговой компонент, комплексы «Бастион» и «Бал», то он составляет примерно 120 ракет. К 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков», – заявлял командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.