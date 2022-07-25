Венедиктов раскрыл «план Путина» по политическому обрушению ЕС

Президент РФ Владимир Путин намеренно затягивает СВО, чтобы создать большие проблемы Европе.

Об этом на youtube-канале «Живой гвоздь» заявил бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Точно, что переход к затяжному противостоянию – это то, на что Путин делает ставку, потому что он понимает, что как только придет зима…, неизвестно насколько европейский обыватель будет готов понижать температуру в квартире на 2 градуса, как собираются делать во Франции. Масса есть историй. Путин ставит на внутреннее расхождение в положении разных стран и на расхождение партий власти и населения. Это очевидная ставка, и ровно поэтому – затягивание. Оно дает политическое решение для Путина», – рассуждал Венедиктов.