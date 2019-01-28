Венесуэла разделила Грузию и Армению

28.01.2019

За нынешней попыткой государственного переворота в Венесуэле внимательно следят в Тбилиси, Ереване и в Баку.

Об этом в комментарии для телеграмм-канала Bunin&Co заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов.

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Он напомнил, что Грузия сразу же поддержала признание США спикера венесуэльской Нацассамблеи Хуана Гуйадо временным президентом.

“В Тбилиси активно заговорили о том, что восстановление территориальной целостности страны начнется с Западного полушария. Ведь именно два латиноамериканских государства Никарагуа и Венесуэла соответственно в 2008 и в 2009 годах признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Сегодня появляется шанс, что с уходом соратника харизматического Уго Чавеса Николаса Мадуро, позиция Венесуэлы изменится. И тогда число государств, считающих, что в Закавказье сегодня не три, а пять независимых стран, сократится”, – сказал Маркедонов.

Эксперт полагает, что куда более интересным представляются мотивы Армении и Азербайджана, в частности, казалось бы, что в контексте “цветных революций” армянский лидер Никол Пашинян должен был бы приветствовать наступление “западников” в Каракасе.

“Но поведение армянского премьера в очередной раз показывает искусственность всех этих конспирологических схем. Пашинян же заявил, что дестабилизация в Венесуэле не имеет ничего общего с “бархатной революцией” в Армении, так как во втором случае речь шла о ненасильственных действиях и уважении к основному закону страны. Такая линия, впрочем, не слишком удивительна. При всех имеющихся проблемах Пашиняну крайне важно сохранить конструктивные отношения с Москвой, а подходы Кремля по Венесуэле очевидны”, – обратил внимание политолог.

Он также отмечает, что достаточно аккуратно действует и Азербайджан.

“Баку не пытается активно поддерживать одну из сторон публично. Однако, забывать про однозначность стратегического союзника прикаспийской республики – Турции – не представляется возможным. В свое время у Ильхама Алиева установились партнерские отношения с Николасом Мадуро (тот посещал Баку в 2016 году, проводил переговоры с азербайджанским коллегой). Конечно, Азербайджан не устраивает любая смена власти в результате массовых протестов просто в силу того, что оппозиция сможет рассматривать ее как своеобразный паттерн”, – резюмировал Маркедонов.

О развитии событий в Венесуэле можно узнать из опубликованного “ПолитНавигатором” аналитического материала «Онижедети» за океаном: США вновь повторяют украинский Майдан.