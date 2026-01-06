Венесуэла затягивает переговоры, чтобы подготовиться к столкновению при поддержке России и Китая – Болтон

Вадим Москаленко.  
06.01.2026 17:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 580
 
Венесуэла, Дзен, Политика, Россия, США


Соединённым Штатам недостаточно похитить Мадуро, чтобы свергнуть политический режим Венесуэлы, который сейчас готовится к противостоянию.

Об этом в интервью журналисту Тумасу Свитцеру заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединённым Штатам недостаточно похитить Мадуро, чтобы свергнуть политический режим Венесуэлы, который сейчас готовится к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одного отстранения Мадуро недостаточно, остальная часть режима по-прежнему у власти. И не забывайте, что это началось 30 лет назад, когда Чавес устроил переворот против законного правительства.

Мадуро – преемник Чавеса, который сам постоянно фальсифицирует выборы. Они – закоренелые преступники, которые так просто не сдадутся.

Для сторонников Трампа из движения «Сделаем Америку снова великой» стало большим сюрпризом, что мы свергли иностранный режим», – сказал Болтон.

«В субботу президент заявил, что мы будем какое-то время управлять Венесуэлой. В воскресенье Рубио отказался от этих слов.

Но дело в том, что, подрывая легитимность демократической оппозиции в Венесуэле, Трамп, похоже, намекает, что мы готовы иметь дело с диктатурой, если мы добьемся своего в вопросе нефти. Это подорвет саму легитимность нашего заявления о том, что мы должны свергнуть Мадуро», – возмущался экс-советник президента США.

«Сейчас правительство Венесуэлы просто тянет время. Они явно не ожидали, что Мадуро свергнут. Они пытаются продемонстрировать готовность к переговорам, чтобы выиграть время.

Им нужно убедиться, что они все предусмотрели, что армия и Вооруженные силы остаются лояльными, что Коллективос, эти банды головорезов на мотоциклах, которых они используют для запугивания гражданского населения, остаются лояльными.

Они хотят договориться с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, чтобы заручиться их поддержкой. Это просто классическая игра: ни хотят затянуть переговоры в надежде, что у них появятся новые варианты», – добавил он.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить