Венгерский аналитик: НАТО либо введёт войска на Украину, либо прекратит поддержку Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Рано или поздно НАТО придется решать: отправлять свои войска на Украину – или перестать поддерживать Киев.

Об этом венгерский аналитик Аттила Демко заявил в интервью словацкому изданию Ма7, опубликованному 3 марта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Интервью было полностью посвящено российско-украинскому вооружённому конфликту.

Аттила Демко, являющийся руководителем Центра геополитики Mathias Corvinus Collegium (Будапешт), отметил, что хотя и не является сторонником действующей власти в Кремле, было бы невежеством говорить о том, что русские не проводят свои «красные линии».

«Уже много лет было ясно, что Москва будет блокировать интеграцию Украины с Западом», – считает аналитик.

«Мы должны были понять в 2008 году после событий в Южной Осетии, если не раньше, насколько далеко русские готовы зайти в случае необходимости. Никогда не было сомнений, что если Украина пойдет по грузинскому пути, дойдёт до силового варианта. В 2014 году агрессия ещё частично скрывалась. Теперь она абсолютно открытая», – сказал Демко.

Венгерский эксперт подчеркнул, что «война редко бывает столкновением добра и зла», и такое можно встретить только в кино. Он сказал, что «россияне, американцы, украинцы и некоторые европейские страны несут большую ответственность за события 2014 года». При этом Демко поспешно отметил, что «нынешнюю российскую агрессию нельзя оправдать».

Он также обратил внимание на внутренние разделы, которые существуют на Украине. «На Западе мало кто понимает, что если бы украинская армия ныне вошла в две сепаратистские области (Луганскую и Донецкую области – прим.), часть их населения бежала бы в Россию, а остальные воевали бы против украинцев», – говорит эксперт.

«В свою очередь, русские совершили ошибку в 2022 году, пытаясь вторгнуться в части Украины, где у них было мало поддержки», – отметил Демко.

Он считает, что Москва строила свои планы на неверных предположениях, среди прочего, недооценила степень усиления украинской армии с 2014 года. Следовательно, русским казалось, «что они могут просто пойти на Киев». По его мнению, президент России Владимир Путин решился на нападение, потому что считал себя и Россию сильными, а президента Владимира Зеленского и всё украинское государство – слабым.

«Видя слабость Украины, поражение Америки в Афганистане, инертность правительства Германии, Путин думал, что сможет решить вопрос с 200-тысячным военным контингентом», – сказал аналитик.

Венгерский эксперт считает, что у России нет ни сил, ни желания нападать на НАТО. При этом он отметил, что рано или поздно Альянсу самому придется принимать важные решения по дальнейшему вовлечению в конфликт на Украине.

«Конечно, НАТО рано или поздно придется решать, активно ли вводить свои войска на линию фронта – или перестать поддерживать Украину, потому что украинские силы сокращаются. Я не думаю, что Запад когда-либо решится вмешаться в эту войну с большим количеством войск. Для этого нет политической воли со стороны правительств Америки или Европы», – сказал аналитик.

Он добавил, что «никто не хочет ядерной войны».

Демко также отметил, что страны Запада, поставляющие Украине оружие, «фактически являются участниками этой войны».

«Без поддержки Запада Украина уже проиграла бы эту войну, но нынешней поддержки Запада недостаточно, чтобы её выиграть», – подчеркнул он.

Как сообщал «ПолитНавигатор», венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрии нужно держаться подальше от российско-украинского конфликта.