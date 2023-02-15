Венгрия и Румыния требуют от ПАСЕ принять меры в связи с положением нацменьшинств на Украине

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по инициативе Венгрии и Румынии обратится в Венецианскую комиссию по вопросу положения нацменьшинств на Украине.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который 15 февраля вместе с румынским коллегой Богданом Ауреску посетил штаб-квартиру ПАСЕ в Страсбурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Венгерский министр сделал это заявление после встречи с генеральным секретарём ПАСЕ Марией Пейчинович-Бурич, поэтому, скорее всего, к Венецианской комиссии обратится именно она.

«Мы искренне надеемся, что международное сообщество, Евросоюз и международные организации принудят Украину к осуществлению решения комиссии, как это было много раз в случае венгерского законодательства», – сказал Сийярто, имея в виду тот факт, что Киев до сих пор не выполнил рекомендации Венецианской комиссии по закону о языках от 2019 года.

Глава МИД Венгрии также отметил, что в последние семь-восемь лет венгерско-украинские отношения в основном определялись политикой Киева, который «шаг за шагом нарушал и отбирал права у венгерской национальной общины». По его словам, итоговое решение комиссии должно быть подготовлено к июню текущего года.

Судя по всему, обратится к Венецианской не ПАСЕ, следующее пленарное заседание которой состоится только в апреле 2023 года, а генеральный секретарь ПАСЕ Мария Пейчинович-Бурич, с которой Петер Сийярто встретился 15 февраля в Страсбурге.

Также глава МИД Венгрии провёл встречу с бывшим многолетним главой Венецианской комиссии, а ныне её специальным представителем – Джанни Букиккио.

Совместное предложение Венгрии и Румынии относительно обращения к Венецианской комиссии было поддержано профильным комитетом ПАСЕ в ходе пленарной сессии ассамблеи в конце января 2022 года.

Стоит отметить, что 15 февраля Гергей Гуяш, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил, что венгерские власти «делают всё возможное», чтобы помочь жителям Закарпатья, и добавил, что «на каждом венгре лежит ответственность за любого другого венгра, где бы тот ни жил». Как известно, в Закарпатской области компактно проживает венгерская община, численность которой превышает 100 тысяч человек.

Напомним, Венецианская комиссия – консультативный орган Совета Европы по конституционным вопросам. Основная форма работы комиссии – анализ законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе стандарты выборов, права меньшинств и т. п.

Как сообщал «ПолитНавигатор», когда Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать.