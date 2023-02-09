Зеленский получил в Брюсселе много улыбок и никаких конкретных обещаний

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Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля посетил Брюссель, где выступил перед депутатами Европейского парламента и принял участие в саммите Европейского Союза.

Несмотря на восторженный приём Зеленский не получил от лидеров ЕС никаких конкретных обещаний по двум главным вопросам – поставкам истребителей и срокам начала переговоров Украины о вступлении в Евросоюз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Владимир Зеленский прибыл из Парижа вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном на его самолёте. Он выступил перед Европарламентом (ЕП), принял участие в пленарном заседании саммита ЕС на уровне глав государств и правительств, а затем провёл совместную пресс-конференцию с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые встретили Зеленского прямо у трапа самолёта.

Выступая перед ЕП, президент Украины поблагодарил Европу за помощь в течение последних двенадцати месяцев, а также принялся запугивать депутатов.

«Если Украина падет, исчезнет ваш образ жизни. Мы хотим защитить Европу от самых антиевропейских сил в мире», – сказал Зеленский.

В ответ председатель Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС как можно скорее предоставить Киеву новое оружие.

«Государства ЕС должны быстро рассмотреть в качестве следующего шага предоставление дальнобойных систем и боевых самолетов для защиты свободы, которую многие воспринимают как данность», – заявила она.

Стоит отметить, что это был единственный призыв такого рода, прозвучавший 9 февраля из уст руководителей институтов ЕС. При этом Европарламент в системе этих институтов фактически играет совещательную роль.

После этого Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС, при этом в момент его встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать.

В своём выступлении на открытой части саммита ЕС Зеленский призвал страны Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли и производителей ракет и беспилотников.

«Россия создала в Европе угрозу радиационной катастрофы, а российская атомная отрасль до сих пор свободна от глобальных санкций. Есть шаги, которые еще должны быть сделаны. К примеру, применение санкций против всей ракетной и дроновой индустрии России, соответствующей части IT-сектора государства-террориста. Ведь российский ракетный террор будет угрозой, пока не будет уничтожен источник такой угрозы», – вещал шоумен.

Он также напомнил, что благодаря уже введенным санкциям российские энергоносители «больше никогда не будут оружием против Европы».

«Наконец все увидели, как Россия относится к европейцам и энергетическим рынкам. Спасибо за санкционные пакеты, которые уже вступили в силу. Но достаточно ли они ограничили российский агрессивный потенциал? Этот путь нужно пройти полностью, чтобы у них не было ни возможностей, ни желания тратить усилия на дестабилизацию любой страны Европы», – добавил президент Украины.

После этого президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что следующие несколько недель будут «решающими» для исхода войны на Украине, призвав 27 стран-членов ЕС удовлетворить потребности Киева в оружии.

«Следующие несколько недель и месяцев, вероятно, будут решающими. Это время – не паниковать, оказать максимальную поддержку», – сказал он, потребовав для Украины «боеприпасы, артиллерию, ракеты, транспортные средства, системы обороны».

Однако этот призыв фактически повис в воздухе и не поднимался ни на открытой части саммита, ни в ходе совместной пресс-конференции Зеленского, Мишеля и фон дер Ляйен.

На ней президент Украины опять попросил ЕС о новых санкциях в отношении РФ и поблагодарил «за поддержку Украины с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение». Также Зеленский сказал, что сегодня днем ​​проведет ряд двусторонних встреч с лидерами ЕС и убедит союзников направить истребители и самолеты на Украину, поскольку она готовится к весеннему наступлению России.

Он сказал, что надеется, что все встречи, которые он проводит, приведут к результатам.

«Чтобы выжить, нам нужно оружие, нам нужно это оружие, нам нужны финансовые средства. Мы защищаем наши общие ценности… и я надеюсь, что вы понимаете, помогая Украине – вы помогаете себе».

«Меня очень вдохновляют ваши заявления о том, что Европа будет с нами до нашей победы», – сказал Зеленский.

Говоря о лидерах ЕС, он сказал:

«Я очень благодарен им за это. Я слышал об их готовности оказать нам необходимую поддержку, в том числе авиацией».

Однако со стороны Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен никаких конкретных обещаний нового оружия для Киева не прозвучало. Более того, председатель ЕК специально отметила, что решение о поставках оружия принимаются не на уровне ЕС, а в столицах стран-членов.

Видимо, именно после этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак откорректировал свой пост в Телеграмм. Сначала Ермак написал «Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решён», однако ныне текст выглядит так:

«Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решён».

С другой стороны, Урсула фон дер Ляйен предоставила более подробную информацию о готовящемся пакете санкций против России, который Европейская Комиссия предложит в ближайшие дни. ЕС введёт новые санкции в отношении «ряда военных и политических лидеров», а также рассмотрит «российскую дезинформацию».

По её словам, «пакет будет включать дополнительные запреты на экспорт на сумму более 10 миллиардов евро. Это ещё больше истощит военную машину России и продолжит расшатывать основы ее экономики».

Однако председатель ЕК, несмотря на всю настойчивость Владимира Зеленского, не подтвердила того, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться уже в текущем году. По её словам, это будет зависеть от результатов отчёта о выполнении Киевом семи рекомендаций (на самом деле – требований) Брюсселя.

Речь о реформе Конституционного Суда и вообще системы судоустройства, мерах по борьбе с коррупцией и отмыванием средств, антиолигархическом законе, а также о законодательстве, касающемся медиа и национальных меньшинств.

«Для меня важно, чтобы все переговоры заканчивались результатом. Может это звучит нагло, но это не цинизм с моей стороны, это прагматизм. И, поверьте, уже никаких чувств. Мы год назад их оставили. Никаких чувств, просто прагматика», – заявил Зеленский на пресс-конференции.

Но, судя по всему, лидеры ЕС тоже стали более прагматичными, чем год тому назад. Это совсем не значит, что Киев в конце концов не получит дальнобойных ракет и боевых самолётов от стран-членов ЕС, более того, переговоры об этом могут быть в самом разгаре. Но в Брюсселе ожидают реакции Москвы на уже сделанные Западом шаги, причём как в экономическом плане, так и на поле боя.

Как сообщал «ПолитНавигатор», главная миссия визита Зеленского – получить от Лондона гарантии или хотя бы обещания передачи Киеву западных истребителей – осталась невыполненной.