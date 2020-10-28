Венгрия намертво вцепилась в Закарпатье. Отношения Киева и Будапешта стремительно ухудшаются

28.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина пожаловалась в ЕС и НАТО на вмешательство Венгрии во внутренние дела.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так украинская дипломатия отреагировала на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который пригрозил заблокировать евроатлантический курс Украины в ответ на объявление персонами нон-грата ряда венгерских политиков.

«Этим шагом украинский МИД заявляет, что Украина хочет отказаться от усилий по европейской и евроатлантической интеграции, которые прилагала до сих пор. Ведь, украинцам хорошо известно, что как в ЕС, так и в НАТО, необходимы поддержка, согласие и единогласное решение всех государств-членов для более тесного сотрудничества с новыми странами», – заявил Сийярто.

Кулеба в свою очередь назвал это внутренним делом Киева и жестко высказался в адрес Венгрии.

«Никто, ни при каких обстоятельствах не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины, а местные выборы являются, безусловно, внутренним делом нашего государства. Поэтому какой бы позитивной не была динамика нашего диалога с венграми, а она была такой до последнего момента, все происходило нормально, динамично и позитивно, но когда кто-то вмешивается в наши внутренние дела, мы будем реагировать жестко и принципиально.

Я уведомил наших партнеров о факте вмешательства государства-члена ЕС и государства-члена НАТО во внутренние дела Украины. Это делается для того, чтобы наши партнеры четко понимали, на чьей стороне правда в этой истории», – заявил Кулеба.

Напомним, очередной скандал между Украиной и Венгрией разразился после визита на Закарпатье госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи, который открыто агитировал в пользу КМКС – «Партии венгров Украины». А непосредственно в день местных выборов и сам Петер Сиярто призвал голосовать за венгерскую партию и действующего мэра закарпатского города Берегово.

Ранее украинский политолог Валентин Гайдай заявил, что Венгрия уже не скрывает, что считает Закарпатье своим регионом.

По мнению экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, Венгрия с удовольствием может забрать себе территорию Закарпатья.

«Когда они год назад начали вкладывать порядка 50 миллионов евро, венгры я имею в виду, в строительство аэропорта и дорог на Закарпатье в виде кредита беспроцентного на 30 лет, я думаю, как у меня, у любого здравого человека возникла мысль, что они строят это себе, понимая, что это в ближайшее время снова станет их. Они раздают и паспорта.

Просто нужно понимать, что важно, по итогам этих выборов – когда Украина вот так электорально дробится, то возникает почва, при которой при каком-то катализаторе – будь то уличные противостояния, будь то какое-то серьезное потрясение, это может вылиться в раскол страны. И тогда с удовольствием венгры заберут Закарпатье, поляки заберут Галичину», – заявил Мураев.