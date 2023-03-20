Венгрия отказалась участвовать в проекте ЕС по приобретению миллиона снарядов для Киева

Оливер Галич .  
20.03.2023 19:15
  (Мск) , Будапешт
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Венгрия, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Венгрия не будет участвовать в проекте Европейского Союза по совместной закупке боеприпасов для Киева на сумму два миллиарда евро.

Об этом 20 марта заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Венгрия не будет участвовать в проекте Европейского Союза по совместной закупке боеприпасов для Киева...

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Глава венгерской дипломатии по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС в Брюсселе подтвердил согласование плана по приобретению одного миллиона артиллерийских боеприпасов для Украины.

По словам Сийярто, план предусматривает выделение одного миллиарда евро из «Европейского фонда мира» (эти средства пойдут на компенсацию военной помощи государств-членов ЕС), а также выделение дополнительного миллиарда евро для совместной закупки боеприпасов.

Он подчеркнул, что Венгрия по-прежнему не хочет поставлять оружие Киеву, потому что «мы хотим мира, мы не участвуем в этой акции».

«Однако мы не будем мешать другим делать то, что они хотят», – добавил глава МИД Венгрии.

Вклад Будапешта в «Европейский фонд мира» – примерно 10 миллионов евро – будет использован на другие цели, в частности «обеспечение стабильности на Западных Балканах и уменьшение миграции в ЕС», добавил министр.

Как сообщал «ПолитНавигатор», министры иностранных дел и обороны стран-членов ЕС 20 марта достигли согласия относительно выделения двух миллиардов евро на поставки 1 миллиона снарядов Киеву.

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