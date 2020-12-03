Венгрия открыто заявила о возможности непризнания «независимости» Украины

03.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Если Киев отказывается признавать и воплощать итоги референдума об автономии Закарпатской области, проведенного еще в 1991 году, то такое же отношение может возникнуть и в отношении плебисцита о независимости Украины.

Об этом в интервью газете «Вести» заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат напомнил, что Киев игнорирует права не только жителей Закарпатья – например, в поддержку такого же специального статуса родного региона выступили болгары, проживающие в Болгарском районе Одесской области.

«Таких «автономических» идей было две. Первая — в 1991 году, с началом независимости Украины. Когда проходил референдум, одновременно прошли еще два местных плебисцита: в Закарпатье и Болградском районе (Одесская обл.), где компактно проживает болгарское население.

В рамках обоих, при безусловной поддержке независимости Украины, были заданы вопросы и о поддержке получения специального статуса. В случае с Закарпатьем — для всего региона в границах Украины. Это был первый случай. Второй — когда было предложено создать Венгерский автономный округ на базе Береговского района», – напомнил Ийдярто.

«Обе эти инициативы (1991 года — Закарпатская и Болградская. — Авт.) дошли до Верховной Рады и там были остановлены, там не нашлось поддержки. Но референдум-то прошел, и те, кто говорит об их сомнительной легитимности, то же утверждают и о референдуме о независимости Украины», – сделал неожиданный вывод дипломат.

Нынешняя Венгрия не является союзником Украины. Об том в эфире телеканала «Эспрессо ТВ» заявил бывший глава Украинского института национальной памяти, а ныне депутат Верховной рады Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Современная венгерская власть является далеко не союзником Украины на пути к евроинтеграции в НАТО. Периодически звучат очень резкие заявления по внутриукраинской политической ситуации – будь то языковой вопрос или вопрос образования. Даже звучали какие-то очень странные предложения нынешней венгерской власти о создании какого-то министерства по делам Закарпатья, потом от этого отказались и отступили. То есть, мы видим последовательную позицию давления на Украину», – заявил Вятрович, избранный от партии Петра Порошенко.

В 2018 году Закарпатский облсовет выступил в поддержку реализации итогов референдума 1991 года о предоставлении региону автономии. Бывший в то время губернатором региона Геннадий Москаль заявил, что результаты референдума будут отменены в суде как незаконные.

Еще в 2015 году в Закарпатье съезд ведущих русинских организаций провозгласил целью добиваться от Киева признания результатов референдума 1991 года, на котором 80% жителей области выступили за автономный статус региона.

Лидер венгерской партии «Йоббик» Габор Вона также заявлял «ПолитНавигатору» о поддержке требований по автономии Закарпатья.

«Венгры и русины на западе Украины так же имеют право на автономию, как другие народы мира. В 1991 прошел референдум в регионе по этому вопросу, и подавляющее большинство проголосовало за автономию… Европейский Союз просто обязан поддерживать любое проявление воли всех народов Европы, не используя двойные стандарты», – сказал политик.