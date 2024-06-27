Венгрия показывает пример всей Европе: как «лечь» под Китай, не выходя из ЕС и НАТО

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Издающийся в Будапеште еженедельник HVG пишет о состоявшемся телефонном разговоре между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и его китайским коллегой Ван И.

В ходе этой беседы Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает китайско-бразильский мирный план по Украине и проведение альтернативного швейцарскому саммита по замирению на берега Днепра.

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«Китай и Бразилия в конце мая обнародовали совместную позицию относительно политического урегулирования кризиса на Украине. Стороны сформулировали шесть пунктов, выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир на Украину, не упоминая при этом о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно-признанных границ. Консенсус из шести пунктов, предложенный совместно Китаем и Бразилией, заложил хорошую основу для будущих мирных переговоров. Венгрия полностью соглашается с этой важной мирной инициативой», – говорится в публикации со ссылкой на слова венгерского министра.

Китай, по его словам, является одной из стран, которые «были наиболее решительными, наиболее активными и преданными миру». Сийярто добавил, что этот план «следовало бы широко обсудить, поскольку он может стать хорошим основанием для прекращения огня и мирных переговоров».

Сийярто пояснил, что развитие отношений с Пекином чрезвычайно важно по многим причинам, и одна из них – мир, поскольку он «дает возможность защитить человеческие жизни и обеспечить большее развитие».

Впрочем, судя по публикации, тематика разговора Сийярто с Ван И выходила далеко за рамки украинского сюжета и скорее, свидетельствует о медленном, но неуклонном дрейфе самой Венгрии в сторону всесторонней неформальной ориентации на Пекин.

«Петер Сийярто поговорил по телефону со своим китайским коллегой, сообщило Министерство иностранных дел и торговли. После телефонного разговора со своим китайским коллегой Ван Цзи глава министерства сообщил, что одной из важных задач предстоящего председательства Венгрии в ЕС станет развитие сотрудничества с Китаем, чтобы она наконец смогла вернуться в свою страну. предыдущий стабильный путь», – говорится в публикации.

Петер Сийярто также отметил, что, поскольку основной целью грядущего председательства Венгрии в ЕС является повышение конкурентоспособности, они также обсудили развитие европейско-китайских экономических отношений – чтобы их можно было охарактеризовать как прагматичное, предметное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, а не на идеологиях.

«Конкурентоспособность Европы сильно ухудшилась за последний период, и мы думаем, что развитие экономического сотрудничества с Китаем сыграет большую роль в восстановлении конкурентоспособности», – сказал он.

«Венгрия является лучшим примером того, к каким результатам приводит , какую положительную отдачу дает экономическое сотрудничество Востока и Запада, основанное на взаимном уважении и здравом смысле», – добавил Сийярто.

«Европейский Союз преуспел бы в экономическом отношении, если бы в предстоящий период он сделал свое экономическое сотрудничество с Китаем еще более тесным и эффективным, если бы он не использовал идеологически обоснованный подход, если бы он не стремился к изоляции, если бы он не вводил карательные тарифы, если бы не ограничивал торговлю, а наоборот, развивал бы активное, взаимовыгодное экономическое сотрудничество», – продолжил венгерский министр.

Сийярто подчеркнул, что карательные пошлины ЕС, введенные в отношении китайской автомобильной промышленности, могут стать поводом для серьезного беспокойства.

Он считает, что тесное сотрудничество с китайскими компаниями является важнейшим условием в стратегии перехода на электротранспорт западноевропейских автопроизводителей, поэтому изоляция европейской автомобильной промышленности от китайской вызовет не только проблемы с конкурентоспособностью, но и проблемы защиты окружающей среды.

«Если переход к «зеленому» автопрому замедлится, выбросы в Европе также будут снижаться медленнее, и тогда мы не сможем достичь «зеленых» целей, которые мы перед собой поставили», – предупредил Сийярто.

«Для достижения европейских целей по защите окружающей среды и конкурентоспособности особенно важно развивать европейско-китайское сотрудничество, а карательные тарифы и торговые ограничения могут разрушить такое сотрудничество», – добавил он.

Он заявил, что по этой причине «в предстоящий период мы продолжим работать над тем, чтобы между Европейским Союзом и Китаем развернулась не таможенная или торговая война, а экономическое сотрудничество, направленное на взаимную выгоду».

«Это интерес Европы, это европейская экономика, это интерес европейских компаний, это также интерес Венгрии. Таможенная война, торговая война поставят под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Европе», – резюмировал главный дипломат в правительстве Виктора Орбана.

Как можно понять из всего этого высокого канцелярита, Будапешт не только мягко, но настойчиво дистанцируется от набирающего ход общеевропейского военно-политического противостояния с РФ не только самоустраняется от военной помощи Киеву, но и берет курс на сближение с главным геополитическим и геоэкономическим мировым конкурентом США в лице КНР. И все это – не выходя из состава ЕС и НАТО.