Венгрия пообещала наложить вето на санкции ЕС против лидера боснийских сербов

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил сегодня, что его страна наложит вето на возможные санкции Евросоюза против сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сийярто в ходе телефонного разговора сообщил Додику о том, что политика санкций провальна сама по себе, поскольку она только усугубляет противостояние на Западных Балканах. Он указал на то, что единственным реальным решением проблем региона является «ускорение европейской интеграции».

Также министр иностранных дел Венгрии отметил, что мир и стабильность в Балканском регионе являются основными национальными интересами Венгрии.

При этом Ситуация в БиГ станет одной из тем завтрашней встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.