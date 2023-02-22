Венгрия пригрозила ЕС навсегда заблокировать продление санкций из-за Патриарха Кирилла

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на продление персональных санкций ЕС против России, которые должны возобновляться каждые шесть месяцев, поскольку требует изъятия четырёх человек из списка.

Об этом 22 февраля сообщило издание Politico со ссылкой на трёх дипломатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из этих людей – Патриарх Московский Кирилл.

Венгрия также выступает против предложения, которое поддерживают все другие страны ЕС, – о продлении периода продления с шести до 12 месяцев, пишет издание. Продление санкций сразу на год дало бы Будапешту меньше возможностей торпедировать санкции и срывать решения ЕС.

Во вторник постоянным представителям стран-членов ЕС в Брюсселе не удалось достичь компромисса с Венгрией. Два дипломата заявили, что ЕС готов пойти навстречу требованиям Орбана, и изъять этих четырех человек из санкционного списка, чтобы не ставить под угрозу ограничения против других лиц. Один из дипломатов утверждал, что существуют также юридические проблемы, связанные с тем, смогут ли санкции против этих четырех лиц выдержать судебный процесс в ЕС.

Но изъятие этих четырех фамилий было недостаточным для Венгрии, отметили оба дипломата, поскольку страна также выступает против предложенного 12-месячного периода продления санкций. Предварительный компромисс, который послы будут обсуждать в среду, предусматривает переход к девятимесячным периодам продления (вместо нынешних шести месяцев).

Евросоюз ввел санкции против более 1400 человек в связи с СВО, включая олигархов, членов российского парламента, военных и силовиков, а также российских администраторов на оккупированных территориях Украины. Издание не раскрывает, кого именно премьер-министр Венгрии хочет освободить от санкций, но он упоминал об этом в своей речи 18 февраля 2023 года.

«Мы будем поддерживать наши экономические отношения с Россией, и даже советуем это делать всему западному миру, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров. Вот почему мы не согласны с тем, что священники и церковные лидеры попадают в санкционные списки. Очень плохо, что это может произойти с артистами и спортсменами», – сказал тогда Орбан.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшем году РПЦ выразила благодарность Виктору Орбану за бойкот внесения Патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза.