РПЦ поблагодарила Венгрию за срыв санкций против Кирилла. Рупор либералов «сослан» в Будапешт

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РПЦ выразила благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за бойкот внесения Патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза

Об этом сообщает сайт Русской Православной Церкви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выразить благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за твердую позицию в отношении недопустимости включения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список ЕС», – говорится в материалах состоявшегося сегодня заседания Синода.

Интересно, что в начале июня в Венгрии находился «министр иностранных дел» РПЦ – митрополит Иларион, глава Отдела внешних церковных связей. Он провел встречи с чиновниками венгерского правительства.

Очевидно, успешность Илариона как переговорщика с венграми была оценена настолько, что сегодня было принято решение о переводе его должности главы ОВЦС на управление Будапештско-Венгерской епархией. Иларион перестает быть постоянным членом Синода РПЦ.

Впрочем, данную кадровую перестановку можно считать и «почетной ссылкой» Илариона, поскольку он считался представителем либерального крыла РПЦ, выступавшего против резкой реакции на действия украинского духовенства, дрогнувшего под нажимом нацистов и провозгласившего о разрыве связей с РПЦ.

«Отставка митрополита Илариона, защищавшего киевский лже-собор, состоявшийся 27 мая, – это отставка «либерального кривославия». Но теперь важно убрать и всё среднее либеральное звено. Убрать не только вершки , но и корешки», – сказал «ПолитНавигатору» эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.