Венгрия заблокировала оскорбительное для Грузии решение ЕС по делу Саакашвили

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Венгрия заблокировала выражение протеста ЕС властям Грузии по делу заключенного экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом вечером 15 февраля сообщила польская радиостанция RMF FM.

Официальный Будапешт ситуацию не комментирует, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно сообщению радиостанции, Польша выступила с инициативой приостановить срок отбывания наказания Саакашвили, чтобы тот мог пройти лечение за рубежом. Это предложение должно было быть включено в дипломатический протест ЕС, который планировали выразить Тбилиси.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий на прошлой неделе после саммита ЕС заявил, что Польша готова принять Саакашвили на лечение. Однако предложение Польши поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии. Дипломаты Евросоюза заверили, что прилагают все усилия, чтобы убедить Будапешт изменить свое мнение.

Отмечается, что после возможного достижения консенсуса внутри Евросоюза инструментом влияния на Тбилиси, к которому может прибегнуть ЕС, является тот факт, что Грузия имеет «европейские стремления». Однако на саммите ЕС в июне 2022 года Евросоюз предоставил Грузии лишь «перспективу членства», но не статус страны-кандидата, который тогда получили Украина и Молдавия.

Пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Борреля Петер Стано не стал комментировать информацию о запланированном демарше ЕС по делу Саакашвили. Венгрия ситуацию вокруг экс-президента Грузии также не комментирует.

При этом еще в 2014 году, когда власти Грузии начали расследование преступлений режима Саакашвили, Виктор Орбан демонстративно встретился с экс-президентом Грузии в Будапеште и дал понять, что тот может рассчитывать на убежище в Венгрии.

«Я против любых политически мотивированных дел», – заявил тогда венгерский премьер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне, когда Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать.

Инициатива Евросоюза по освобождению Саакашвили является грубым вмешательством во внутренние дела Грузии, считает политолог Шота Апхаидзе.

«Европарламент является одним из организаторов авантюры, которую затеял Запад по Михаилу Саакашвили. Откуда знать в Брюсселе, разжиревшему европейскому чиновнику, болен ли на самом деле Саакашвили? Или европейцы лучше грузин знают, что творил режим Саакашвили 9 лет?! Европа плюнула в душу нашего народа уже который раз, но сейчас это безобразие официально оформил Европарламент. Брюссель игнорирует законное решение грузинской судебной системы, закрывает глаза на тяжкие преступление режима Саакашвили и намеренно манипулирует болезнью Саакашвили, чтобы свергнуть законную власть Грузии. Что касается правящей «Грузинской Мечты», то они заигрались в демократию с Западом, и вот – итоговый результат. Давно пора порвать действующую модель отношений Грузии с Западом, наконец-то менять внешнеполитический вектор», – комментирует политолог Апхаидзе.