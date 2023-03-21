Венгрия заблокировала заявление ЕС в поддержку ордера на арест Путина

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Венгрия заблокировала совместное заявление, которое планировали опубликовать страны-члены Европейского Союза относительно выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщило британское агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из-за вето Венгрии высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД обнародовал заявление от своего имени, согласно которому Евросоюз «принял во внимание» ордер МУС.

«ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они приказывают и позволяют совершать или совершают в Украине. ЕС также выражает свою поддержку расследованию прокурора Международного уголовного суда в Украине и призывает всех государств-членов к полному сотрудничеству», – также заявил Боррель.

Кроме того, 26 министров юстиции стран-членов ЕС утвердили отдельное заявление с поддержкой решения Международного уголовного суда в понедельник. Венгрия его тоже не подписала.

Текст содержит ещё более резкие формулировки. В частности, политики выразили «решительную» поддержку МУС и назвали российскую СВО на Украине «захватнической войной», которая «грубо нарушает» международное право.

В Bloomberg предполагают, что особую позицию Будапешт проявит и во время встречи лидеров ЕС в Брюсселе, которая пройдёт 23-24 марта. В проекте заявления по итогам саммита, с которым ознакомилось издание, есть формулировка по решению МУС, похожая на слова Борреля.

Там говорится, что Европейский Совет «принимает во внимание ордера на арест», выданные в отношении Владимира Путина и уполномоченного Кремля по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Однако, по словам источников, несколько лидеров стран-членов ЕС будут настаивать на более жестких формулировках в этом вопросе, поскольку некоторые из них уже лично поприветствовали решение МУС.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 20 марта Венгрия отказалась участвовать в проекте ЕС по приобретению миллиона артиллерийских снарядов для Киева.