Венгрия запретила въезд в Шенгенскую зону «хозяину Закарпатья» Виктору Балоге

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Венгрия запретила въезд в Шенгенскую зону депутату Верховной Рады, главе Администрации президента Украины во времена Виктора Ющенко и главе МЧС в годы правления Виктора Януковича, одному из самых богатых и влиятельных людей Закарпатской области – Виктору Балоге.

Об этом сам политик сообщил 15 февраля в социальных сетях, разразившись ругательствами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получил награду от мелкого деятеля современности Орбана – представляю угрозу национальной безопасности Венгрии. Показательно, что венгерская власть меня «испугалась» в день установления национального государственного символа Украины – Тризуба, вместо имперского символа «Великой Венгрии» турула на Мукачевском замке», – написал Виктор Балога в одной из социальных сетей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в октябре 2022 года скульптура мифической птицы Турул, символа венгерского народа, была демонтирована со стены замка в Мукачево и заменена на большой трезубец. Сделано это было по решению властей закарпатского города Мукачево, мэром которого является сын Виктора Балоги – Андрей. Эта откровенно антивенгерская акция была с восторгом встречена властями Закарпатской области и Украины.

При этом венгерские СМИ днём ранее сообщили, что Виктор Балога вместе с семьей направлялись в Австрию, чтобы посетить элитный горнолыжный курорт. На границе с Венгрией его и членов семьи остановили, объявили о запрете въезда в Шенгенскую зону и поставили соответствующие отметки в заграничных паспортах.

«Воспринимаю такое решение путинских прихвостней как признание эффективности нашей борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины. К друзьям Украины в ЕС – ездил и буду ездить, а в орбановскую Венгрию не собирался и не собираюсь», – пафосно написал Балога.

Однако без особых проблем политик может въехать разве что в Румынию и Болгарию, единственные страны ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону. При этом в запрете на въезд Балоги, внесённый венгерскими властями в шенгенскую информационную систему, сказано, что он представляет угрозу национальным интересам и безопасности Венгрии.

Напомним, в конце января 2023 года группа депутатов Закарпатского областного совета от Партии венгров Украины (КМКС) обвинила Виктора Балогу, которого назвали «пророссийским политиком», в травле и провокациях в отношении венгерской общины края.